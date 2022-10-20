محافظ بورسعيد يقرر إزالة كافة العقبات أمام توريث الحصص الاستيرادية

اجتمع محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لعرض مشكلات التوريث للحصص الاستيرادية.

واستجاب محافظ بورسعيد لمطلب الغرفة، خلال اللقاء، وقرر إزالة جميع العقبات التي تواجه عملية التوريث للحصص الاستيرادية، بحيث يتم تشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة بسبب التوريث بجميع فئاتها.

من جانبه، وجه رئيس الغرفة الشكر لمحافظ بورسعيد لاستجابته لمطلب الغرفة، وتلبية مطالب أصحاب الحصص الاستيرادية الخاصة بالتوريث.

وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية على أن هناك جهد متواصل وخطوط اتصال مفتوحة مع جميع الجهات المعنية لتلبية مطالب منتسبي الغرفة، وموجهًا الشكر لمنتسبي الغرفة على مساندتهم ودعهم لجهود الغرفة.