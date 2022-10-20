استقبل اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

محافظ بورسعيد: إنشاء أسواق حضارية بتكلفة تزيد على 756 مليون جنيه

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد، مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية.

محافظ بورسعيد: إنشاء أسواق حضارية بتكلفة تزيد على 756 مليون جنيه

في بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس معهد التخطيط القومي والوف المرافق لمحافظة بورسعيد، مستعرضا عرضا تقديميا حول مشروعات محافظة بورسعيد في الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٢، مع عرض بيان إجمالي المنصرف للمشروعات طبقا لمصادر التمويل سواء تمويل ذاتي أو تمويل من الجهات المختصة بالدولة.

محافظ بورسعيد: إنشاء أسواق حضارية بتكلفة تزيد على 756 مليون جنيه

وقال اللواء عادل الغضبان إن محافظة بورسعيد حصلت على العديد من المميزات حين أصبحت مدينة حرة، والتي كان من نتائجها إنشاء مناطق استثمارية صناعية على أعلى مستوى مثل الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

محافظ بورسعيد: إنشاء أسواق حضارية بتكلفة تزيد على 756 مليون جنيه

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن ٥٤٪ من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة ينتج من محافظة بورسعيد، منوها للحديث عن الكيانات الصناعية العملاقة في بورسعيد ومنها مصنع كابسي والذي يعد المصنع رقم ٩ عالميا في مجال الدهانات، ومصانع سيمنار للكيماويات، وبيراميدز لإطارات السيارات، وسوموتو للضفائر الكهربية، ومصانع المنتجات الغذائية.

محافظ بورسعيد: إنشاء أسواق حضارية بتكلفة تزيد على 756 مليون جنيه

وأوضح محافظ بورسعيد أن بورسعيد اتخذت خطوات ثابتة نحو التحول من مدينة تجارية إلى مدينة صناعية من الطراز الأول.

محافظ بورسعيد: إنشاء أسواق حضارية بتكلفة تزيد على 756 مليون جنيه

وأضاف محافظ بورسعيد أن البنية الاقتصادية القوية للدولة المصرية خلال الآونة الاخيرة كانت أحد أهم عوامل مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على تشجيع ودعم القطاع الصناعي بقوة للنهوض بالاقتصاد المصري، منوها إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال ثمانية أعوام إقامة بنية تحتية عظيمة واقتصاد مصري يتحمل جميع التحديات، مشيرا لأهمية توعية المواطنين بما تشهده الدول من تطور وتنمية غير مسبوق في جميع المجالات.

محافظ بورسعيد: إنشاء أسواق حضارية بتكلفة تزيد على 756 مليون جنيه

وقدم اللواء عادل الغضبان عرضا تقديميا حول مشروعات المحافظة خلال ثمانية أعوام ماضية، موضحا أنه كان هناك خطة شاملة وتطوير كبير لمنظومة الطرق والمحاور والميادين والحدائق بمحافظة بورسعيد، من أجل المواطنين في المقام الأول، حتى يشعر المواطن بالرضا، خاصة مع التطوير الذي شهدته جميع المناطق ببورسعيد وفي الأحياء الشعبية التي لم تشهد تطويرا من قبل.

ونوه إلى أن إجمالي تكلفة تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق يزيد على ١٣١٠ ملايين جنيه، متطرقا للطفرة التي حققتها بورسعيد في مجال إنشاء أسواق حضارية على أعلى مستوى تتماشى مع كون بورسعيد مدينة تجارية صناعية، والتي بلغت تكلفتها أكثر من ٧٥٦ مليون جنيه، فضلا عن الاستعانة بالشباب، خاصة بعد إنشاء المشروعات القومية العملاقة ببورسعيد، وتطوير المباني الحكومية، وإنشاء مبنى التأمين الصحي الشامل بتكلفة ٧٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الشباب الصناعية (٥٨) و(٥٤) مصنع جنوب بورسعيد، والتي حققت طفرة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من أبناء بورسعيد.

محافظ بورسعيد: إنشاء أسواق حضارية بتكلفة تزيد على 756 مليون جنيه

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد والتعرف على المشروعات القومية الهامة التي شهدتها بورسعيد خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن معهد التخطيط القومي هو المؤسسة الأعرق في الشرق الأوسط في مجال التخطيط والتنمية، وتقدم العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية في مجال التخطيط، ولها دور كبير في مجال الاستشارات في التخطيط، وتملك أكثر من ١٢٠ عضو هيئة علمية في المعهد، بالإضافة الى ٨ مراكز علمية تغطي جميع المجالات.

محافظ بورسعيد ..إنشاء أسواق حضارية بتكلفة تزيد عن ٧٥٦ مليون جنيه،

وأشاد رئيس معهد التخطيط القومي بما عرضه محافظ بورسعيد من مشروعات قومية هامة ساهمت في تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة على أرض بورسعيد، معربا عن فخره وترحيبه بالتعاون الكامل مع محافظة بورسعيد وتقديم جميع أوجه الدعم، منوها لأهمية توعية المواطن بما يحدث في الواقع والذي كان ثمار جهد وإنجاز وسرعة غير معتادة، رغم التحديات التي تواجهها الدولة، متمنيا استمرار التقدم والتنمية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.