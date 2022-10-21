موظف في كنتاكي يكشف سر خلطة التتبيلة بالدجاج المقرمش

توجد العديد من الوصفات التي يتم تداولها علي السوشيال ميديا والانترنت عن سر خلطة كنتاكي، ولكن كشف أحد موظفين كنتاكي التوابل "السرية" التي تدخل في الوصفة الأصلية لدجاج كنتاكي وذلك وفقا ل The Sun، قام أحد العاملين في كنتاكي فرايد تشيكن مؤخرًا بالكشف في البرنامج الحواري للقناة الخامسة بالمملكة المتحدة "أسرار عمالقة الوجبات السريعة".



وصرح جو، موظف كنتاكي فرايد تشيكن، إن دجاج كنتاكي - العائلي- مصنوع من دجاجة كاملة مقطعة إلى تسع قطع للحفاظ على النسبة والتناسب، وتوضع بكريمة الطبخ ا

أما بالنسبة لبرجر كنتاكي فرايد تشيكن، يتم صنع الفطيرة عن طريق سكب قطع الدجاج في وعاء كبير من الدقيق، ثم يتم غرفه ولفه ورفعه 10 مرات للحصول على القوام المطلوب، ثم يتم قليها لمدة 15 دقيقة، للتأكد من أن كل قطعة دجاج تحتوي بالضبط على نفس القدر من الخبز عليها".