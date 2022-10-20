برلماني : الإفراج عن 1000 شخص منذ انطلاق الحوار الوطني إنجاز حقوقي

أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، باستمرار قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا خاصة الشباب، على مدار الفترة الماضية، مؤكدا أن عدد المفرج عنهم بقرارات العفو الرئاسي منذ انطلاق الدعوة للحوار الوطني حتى الآن، تجاوز عددهم الـ1000 شخص، وهو ما يعد إنجاز حقوقي.

وأضاف أمين في بيان له اليوم، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أعلنت لجنة العفو الرئاسى عن استمرار خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلة، متوقعا خروج المزيد من الدفعات خلال فترة وجيزة، وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية والاهتمام الرئاسي بهذا الملف.

وشدد عضو تعليم النواب، على أن تزايد حالات الإفراج بقرارات العفو الرئاسي، بداية مبشرة للجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي وتقوم على الحريات والعدل وحقوق الإنسان، واستيعاب الجميع ماعدا من تلطخت أيديهم بالدماء، كما أنها دليل على نجاح الحوار الوطني والاستجابة لمطالب القوى السياسية.

وأشار النائب أشرف أمين، إلى وجود تعاون وتنسيق تام بين النائب العام ووزارة الداخلية ولجنة العفو الرئاسي، الأمر الذي نتج عنه الإفراج عن أكثر من 1000 من المحبوسين خلال فترة وجيزة، من ضمنهم العديد من الشباب بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين، وصحفيين ونساء، وهو ما كان على رأس الأولويات، بحسب لجنة العفو الرئاسي.