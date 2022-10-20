إبراهيم المصري: جماهير الأهلي وراء الفوز المستحق على بنفيكا بكأس العالم لكرة اليد

أكد إبراهيم المصري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق الفوز على بنفيكا البرتغالي والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح المصري أن جماهير الأهلي التي تواجدت في المدرجات كان لها مفعول السحر في تحفيز اللاعبين والعودة إلى التقدم، رغم صعوبة المواجهة أمام بنفيكا البرتغالي.

وقدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا أمام بنفيكا، وتألق اللاعبون على مدار شوطي المباراة، لينجح الفريق في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 29-28 ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق قد فاز في المباراة الأولى على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.