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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الحكمة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.. لماذا لا تقوم الساعة إلا في الجمعة؟

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، ونرصدها في النشرة الدينية التالية.

الأزهري: مؤتمر الإفتاء يعكس دور المؤسسات الدينية لرصد مشكلات الواقع

 

لماذا لا تقوم الساعة إلا في الجمعة؟

 

شومان: تنمر المصلين يكشف الابتعاد عن آداب الدين وهدي النبي

 

الحكمة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.. علي جمعة يجيب

 

بمناسبة العيد القومي.. وزير الأوقاف ومحافظ السويس يلتقيان قيادات الدعوة غدًا الجمعة

 

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النشرة الدينية الأزهري مؤتمر الإفتاء المؤسسات الدينية هدي النبي آداب الدين وزير الاوقاف القدس

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