النشرة الدينية.. الحكمة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.. لماذا لا تقوم الساعة إلا في الجمعة؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، ونرصدها في النشرة الدينية التالية.
الأزهري: مؤتمر الإفتاء يعكس دور المؤسسات الدينية لرصد مشكلات الواقع
لماذا لا تقوم الساعة إلا في الجمعة؟
شومان: تنمر المصلين يكشف الابتعاد عن آداب الدين وهدي النبي
الحكمة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.. علي جمعة يجيب
بمناسبة العيد القومي.. وزير الأوقاف ومحافظ السويس يلتقيان قيادات الدعوة غدًا الجمعة
الأزهر يرحب بإعلان أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
احترس.. هذا الطعام يمنع استجابة الدعاء نهائي
زوجتي تشاهد الأفلام الإباحية فهل أطلقها؟.. أزهري يجيب