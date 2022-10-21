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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

صدى البلد

أطعمة عديدة يعتبرها البعض صحية ، يجب تناولها دون أي مخاوف. لكن الحقيقة أنها يمكن أن تكون مفيدة والإفراط في تناولها قد يكون مضرة بصحتنا إليك وفقا لموقع Bright Side  أبرز هذه الأطعمة 

1. الكالي
 

يمكن للخضروات الصليبية ، مثل الكالى ، أن تراكم معادن ثقيلة من التربة ويمكن أن يحتوي بعضها على مستويات عالية من الرصاص. إذا كنت ترغب في إضافة الكالي إلى نظامك الغذائي اليومي ، فمن المستحسن استبداله بين الحين والآخر.

2. زيت جوز الهند

 زيت جوز الهند غذاء جيد وصحي ، ولكن الحقيقة هي أنه يحتوي على أكثر من 80٪ من الدهون المشبعة ، مما يزيد من نسبة الكوليسترول الضار LDL وفرص الإصابة بأمراض القلب .

3. التونة الطازجة
 

على الرغم من أنها غنية بأوميغا 3 ، فقد وجد بعض الباحثين أن التونة الطازجة قد تحتوي على مستويات عالية من الزئبق ، مما قد يؤدي إلى  التسمم .

4. القرفة
 

تستخدم القرفة بشكل شائع في الشاي والحلويات وكتوابل. لكن أحد مركبات هذه التوابل هو  الكومارين ، والذي يمكن أن يكون  سامًا ومسرطنًا.

5. جوزة الطيب
 

تشتهر جوزة الطيب بنكهتها الغنية لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب الهلوسة ، وعدم انتظام دقات القلب ، وتأثيرات مضادات الكولين.

6. القهوة

أن الإفراط في شربها يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هشاشة العظام واعتلال المفاصل والسمنة.

7. البطاطس
 

البطاطس المقلية أو المسلوقة أو المهروسة ، لا يهم طريقة تناولها ، ولكن إذا صادفت  بطاطس خضراء ، فمن الأفضل أن تمررها أو تقشر الأخضر تمامًا. يحتوي هذا النوع من الدرنات على نسبة عالية من  الجليكوالكالويدات ، وهو مركب سام يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والقيء.

زيت جوز الهند التونة الطازجة جوزة الطيب البطاطس المقلية أوميغا 3

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