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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ الاقتصاد السياسي: تسريع الآلية الحكومية ضروري لدفع عجلة الإنتاج بصورة أكبر..فيديو

الدكتور عمرو صالح،
الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي

أكد الدكتور عمرو صالح،  أستاذ الاقتصاد السياسي، والمستشار السابق بالبنك الدولي، أن تسريع الآلية الحكومية ضرورية لدفع عجلة الاقتصاد بصورة اكبر 
 

وقال عمرو صالح، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أنه لا يوجد تخطيط اقتصادي دون وجود مستثمرين فالدولة دورها تنظيمي في العملية الاقتصادية .

 

وتابع  أستاذ الاقتصاد السياسي، والمستشار السابق بالبنك الدولي، أن العبرة ليست بالحجم ولكن بالسرعة، فالهند تأتي بعقولها المهاجرة وتقدم نفسها طبديل للصين .
 

 

الاستماع لمشاكل ومقترحات المستثمرين. 

وأشار عمرو صالح إلى أن النقطة المضيئة في المؤتمر هو الاستماع لمشاكل ومقترحات المستثمرين. 

عمرو صالح الإقتصاد السياسي البنك الدولي خالد ميري صدى البلد

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