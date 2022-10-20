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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بكفر الشيخ ينظم ندوة عن التغيرات المناخية في فوة.. صور

مستقبل وطن
مستقبل وطن

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز فوة في محافظة كفر الشيخ ندوة عن التغيرات المناخية وكيفية التقليل من آثارها، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

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جاء ذلك بإشراف الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، وأشرف الزعفراني أمين الحزب بمركز فوة وعبد الله الشابوري أمين التنظيم بالمركز.
 

قال أشرف الزعفراني، إن الندوة حاضر فيها الدكتورة أماني السيسي مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمدينة فوة بحضور بعض أعضاء هيئة المكتب وأمناء الوحدات الحزبية، لافتا إلى أن الندوة تضمنت معلومات عن التغيرات المناخية التي تحدث في مصر وكيف مواجهتها وتخفيف آثارها السلبية.
 

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

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