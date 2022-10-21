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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تمهيدًا لـ«الحوار الوطني».. «التنسيقية» تنظم جلسة نقاشية حول «الدين العام»

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية، السابعة مساء اليوم  بعنوان «الدين العام: ضرورات ومخاوف».


ويتحدث في الصالون كل من: الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر، والكاتب والمحلل الاقتصادي مصباح قطب، والدكتور حنان وجدي، رئيس المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة خطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.


ويطرح الصالون العديد من الأسئلة للنقاش حولها، ومنها: «هل مازال الدين العام في الحدود الآمنة؟ هل تؤثر الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر في قدرة الحكومة على سداد التزامتها مستقبلا؟ هل خروج الأموال الساخنة سبب قلقا بين الخبراء حول الوضعية الاقتصادية لقدرة الدولة على الالتزام؟ كيف يمكن تسوية العجز الكبير للدين الداخلي أو الحفاظ عليه في الحدود الآمنة؟ وهل يمكن للحكومة أن تساهم في تحقيق تدفق النقد الأجنبي واستقرار سعره؟ وما أسباب دفاع الحكومة على سياسة الاقتراض؟».


وكان مجلس أمناء الحوار الوطني شكل لجنة لـ«الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي» ضمن المحور الاقتصادي، نظرا للأهمية الكبرى التي تحيط بهذا الملف.
ويُدير الحوار في الجلسة النقاشية أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب النائب مصطفى سالم تنسيقية شباب الاحزاب عجز الموازنة

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