1500 متسابق من دول العالم.. انطلاق ماراثون جري برعاية السياحة في الإسكندرية

انطلق، اليوم، أكبر ماراثون جري يتم إقامته بمحافظة الإسكندرية تحت شعار "الإسكندرية منارة السياحة الرياضية"، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

الماراثون تحت رعاية وزارات السياحة والآثار، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والاتحاد المصري لألعاب القوى، وشارك به ما يقرب من ١٥٠٠ متسابق بين أطفال وعائلات وشباب ورياضين هواه ومحترفين وذوي الهمم من مصر وفرنسا، والأردن، وأمريكا، والهند، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وإندونسيا، وجنوب أفريقيا و غيرها من دول العالم.

انطلق الماراثون هذا العام من أمام منطقة سان ستيفانو على طول كورنيش الإسكندرية مروراً بعدد من معالم الإسكندرية وهى كوبري استانلي ومكتبة الإسكندرية وميدان المساجد ختاماً بأحد أيقونات المواقع الأثرية بالإسكندرية وهي قلعة قايتباي.

وأوضحت الأستاذة أمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية أن رعاية الوزارة لهذا الماراثون تأتي في إطار رعايتها لمثل هذة الأنشطة الرياضية التى يشارك بها مشاركون من مختلف دول العالم مما يساهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية ويعتبر هذا الماراثون أحد أوجه الترويج لمنتج السياحة الرياضية في مصر ولمحافظة الأسكندرية واحتوائها على كافة الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة والتي من بينها منتج السياحة الرياضية حيث أن هذا الماراثون يمر بطول الكورنيش ويُبرز عدد من المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

وأضافت أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى شاركت في هذا الماراثون من خلال قيام مكتب الهيئة بالإسكندرية بتجهيز الماراثون بالمواد الدعائية بمختلف اللغات عن المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مختلف المحافظات المصرية لتقديمها للمشاركين في المارثون، كما قامت بتقديم مجموعة من الجوائز التي تحمل شعار الهيئة على الفائزين بالماراثون.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الماراثون أُقيم لتعزيز الوعي لدي مواطني محافظة الإسكندرية بأهمية ممارسة الرياضة ودفعهم إلى ممارستها بحرية على كورنيش الإسكندرية حتى يتمتعوا بصحة أفضل.