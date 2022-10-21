سكان القاهرة الكبرى.. الأرصاد: أمطار رعدية خلال ساعات وتشمل عدة محافظات

حالة الطقس.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار على البلاد خلال الأيام القادمة، المتوقع استمرارها حتى منتصف الأسبوع المقبل، وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، يظل مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

خريطة الأمطار وحالة الطقس

ويكون حالة الطقس، خلال ساعات الليل، مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

حالة الطقس

وتكون خريطة الأمطار المتوقعة، خلال الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

الطقس غدا السبت: يشهد أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون رعدية على صحراء مطروح على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد ليلا على مناطق القاهرة الكبرى.

الطقس يوم الأحد: يشهد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، يصاحب ذلك أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحري وشمال سيناء.

الطقس يوم الاثنين: يشهد أمطار خفيفة تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة أيضا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس

درجات الحرارة وتحسن الطقس

واعتبارا من منتصف الأسبوع، يوم الثلاثاء المقبل، يشهد الطقس، استقرار في الأحوال الجوية، وانعدام فرص الأمطار على كافة أنحاء البلاد، يظل فقط نشاط الرياح مستمر على مناطق من جنوب سيناء طوال أيام الأسبوع مع موجه المطر أيضا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع الطقس المضطرب، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 25 إلى 27 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 26 إلى 25 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 30 إلى 29 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 27 إلى 29 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 30 إلى 34 درجة