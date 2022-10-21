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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أفضل صيغة للصلاة على النبي في ساعة الاستجابة .. علي جمعة يوضحها

أفضل صيغة للصلاة
أفضل صيغة للصلاة على النبي

تقترب ساعة الاستجابة من يوم الجمعة فيكثر البحث عن أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا الأمر يكشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق ما يقال من صيغة الصلاة على النبي يوم الجمعة.

أفضل صيغة للصلاة على النبي

1- وقال علي جمعة إن تقي بن السبكي جمع الصيغ للصلاة على النبي فكانت نيف وأربعين صيغة أعلاهم الصلاة الإبراهيمية الواردة في ختام التشهد لورودها عن الحبيب صلى الله عليه وسلم:"اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم..".

2- اللهم صلِّ علي سيدنا محمد، صلاة تزيل بها عنا الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام ، صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام ، صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام ، صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والآثام ، صلاة تحفظنا بها من نوائب الدهر، ومن تقلبات الليالي والأيام ، صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استتر به لا يضام ، يا واهب النور والانعام ، تبارك اسمك يا ذا الجلال والاكرام ، أنت ولينا في الدنيا والآخرة ، يا حنان يا منان ، نسألك بعزك الذي لا يرام ، وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك ، وبقدرتك التي قدرت بها علي جميع خلقك أن تجمعنا بنبينا سيدنا محمد ﷺ يا ربنا في أعلي مقام ،وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام ، وعلى آله هداة الاسلام ، وأصحابه السادة الأعلام، وأزواجه الطاهرات الكرام ، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين .

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3- اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك، وجرى به قلمك، وسبقت به مشيئتك ، وصلت عليه ملائكتك ، صلاة دائمة بدوامك ، باقية بفضلك وإحسانك إلى أبدِ الأبدِ أبداً لا نهاية لأبديته ولا فناء لديموميته .

4- اللهم صلِّ وسلم على شمس نور الهداية الهادي إلى ربه من البداية إلى ما لا نهاية ، محقق غرض الوجود ،وإنسان عين الوجود ،معدن الكرم والجود من مفيض الجود والوجود، قائد حقيقة العبدية والعبودية للذات الإلاهية، صاحب العبودية الأوفى والمحبة والمحبية الأصفى ،من جعلته هداية للضالين ورحمة للعالمين، سبب رفع أعمال الأنام في ذكره في البداية والوسط والتمام ،احاطة النهاية والرعاية لمن كتب الله له الوقوف تحت الراية ،وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

5- يا ربنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى، ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى، نسألك باسمك الأعظم الذي فزعت الجن من مخافته، وتزلزلت الأقدام من سطوته ،وخرست الأفواه من عزته ،واقشعرت الجلود من هيبته، وانخلعت القلوب من رهبته، أن تحجبنا بكلماتك التامات وأسمائك الحسنى المباركات من جميع أصناف الجن والأبالسة والمردة والشياطين وجنود إبليس اجمعين وأعدائنا أعداء الدين، اللهم كف عنا اذاهم وشرهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم . وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

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