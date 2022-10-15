صيغ الصلاة على النبي الكريم .. أسهلها وأفضلها في الدعاء

صيغ الصلاة على النبي ، ورد الكثير من صيغ الصلاة على النبي المنشترة على محرك البحث جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي منها ما ورد على لسان الفقهاء ومنها ما هو غير صحيح لذا في السطور التالية نوضح الصلاة النارية والصلاة الكمالية .

وأفضلها عند جميع الأقوال هي الصلاة الإبراهيمية وهي التشهد الأخير من الصلاة اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.. وفي السطور المقبلة جميع صيغ الصلاة على النبي.

جميع صيغ الصلاة على النبي

جميع صيغ الصلاة على النبي اللهم صلِّ علي سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين (وعلي اله وصحبه وسلم) اللهم صلِّ وسلم بانواع كمالاتك، في جميع تجلياتك، على سيدنا ومولانا محمد اول الانوار الفائضه من بحر عظمة الذات المتحقق في عالم البطون والظهور، بمعاني الاسماء والصفات، فهو اول حامد ومتعبد بانواع العبادات والقربات ، وهناك الصلاة الكمالية اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات، اتقرب اليك بكل صلاة صُلِّيت عليه من يوم النشأة الى مالا نهاية للكمالات. اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم ، اللهم صلِّ علي سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهايه لكمالك وعدد كماله ، "اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وآله"

صيغ الصلاة على النبي

صيغ الصلاة على النبي حث العلماء على الإكثار من الصلاة على النبي ألف مرة، وقيل أقله ثلاثمائة، و الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث يصلي المسلم عليه ألف مرة كل يوم على الأقل.فصلِّ يا ربِّ وسلـّم وبارك على سيِّدنا محمد وعلى آل سيـِّدنا محمد واغفِره لي يا خير الغافرين، (اللَّهُمَّ) إني أستغفرك لِكل ذنبٍ استعنتُ عليه بحيلة تـُدني مِن غضبكَ أحداً أو استـَظهرتُ بنيله على أهل طاعتك أو استملتُ بهِ أحداً من خلقك إلى معصيتك أو رُمتـُهُ أو راءيت بهِ عبادك، أو لبـَّستُ عليهم بِفعالي كأني بحيلتي أريدكَ والمرادُ به مَعصيتك، والهوى منصرفٌ عن طاعتك.

اللهم صلِّ على عين الاعيان، نقطة بداية الاكوان، صلاة تذهب بها عنا جميع الهموم والغموم والاحزان، اللهم صلِّ علي سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهايه لكمالك وعدد كماله، وأخرج البخاري في صحيحه عن عروة بن مسعود الثقفي أنه قال: وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللَّهِ إِنْ [أي: ما] رَأَيْتُ مَلِيكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مُحَمَّدًا وَاللَّهِ إِنْ يتَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّموا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ.

أسهل صيغة للصلاة على النبي

أسهل صيغة للصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم ، اللهم صلِّ علي سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهايه لكمالك وعدد كماله ، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابه أجمعين ، عن كَعْب بْن عُجْرَةَ، قَالَ: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟

صيغة الصلاة على النبي في الدعاء

صيغة الصلاة على النبي في الدعاء .. إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم ، صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدا في الغمام المظلم، اللَّهُمَّ إني أستغفرك لِكل ذنبٍ تبتُ إليك منه ثمّ عدتُ فيه وتقضتُ فيه العهد فيما بيني وبينك جرأةً مني عليك لمعرفتي بعفوك فصلِّ يا ربِّ وسلـّم وبارك على سيِّدنا محمد وعلى آل سيـِّدنا محمد واغفِره لي يا خير الغافرين ، اللَّهُمَّ إني أستغفرك لِكل ذنبٍ أدناني من عذابكَ أو انآني عن ثوابك أو حجب عني رحمتكَ أو كدَّر عليَّ نعمتكَ فصلِّ يا ربِّ وسلـّم وبارك على سيِّدنا محمد وعلى آل سيـِّدنا محمد واغفِره لي يا خير الغافرين ، اللَّهُمَّ إني أستغفرك لِكل ذنبٍ حَللتُ بهِ عَقداً شددتهُ أو شددت به عقداً حللتـُهُ أو حُرمت بهِ خيراً وعدته أو حرمتُ به نفساً خيراً تستـَحقهُ فصلِّ يا ربِّ وسلـّم وبارك على سيِّدنا محمد وعلى آل سيـِّدنا محمد واغفِره لي يا خير الغافرين وحول صيغة الصلاة على النبي في الدعاء .

صيغة نادرة للصلاة على النبي

صيغة نادرة للصلاة على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد علمك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد جودك وفضلك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد أمرك ونهيك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد قضائك وقدرك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد مننك وهباتك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد كرمك وإحسانك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد معروفك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد أسمائك وصفاتك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد توفيقك لعبادك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد عفوك وغفرانك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد رضاك لمن قام بحقك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد عذابك لمن أشرك بك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد ما نفذت به قدرتك وتعلقت به مشيئتك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد حمايتك لمن احتمى بك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد رعايتك لمن رعته عينك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد غيرتك لانتهاك حرماتك، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد إحاطتك بجميع الأشياء، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد ما صلى عليه الملا، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله صلاة لا تعد ولا تحصى ولا انقطاع لها ولا منتهى.