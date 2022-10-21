التضامن في أسبوع..المشاركة بمؤتمر هيئات الإفتاء وتوفير منح للطلاب غير القادرين.. فيديو

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من ١٤ أكتوبر إلى ٢٠ أكتوبر ، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الجمعة 14 أكتوبر

- القباج تستعرض تقريرا عن جهود المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي مع بدء العام الدراسي الجديد لدعم الطلاب الأولى بالرعاية.. وتعلن عن التوسع في توزيع حقائب مدرسية وسداد مصروفات مدرسية وتوفير منح للطلاب غير القادرين.

السبت ١٥ أكتوبر

- بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء.. وزيرة التضامن تساهم في إطلاق ملتقى بهية الأول بعنوان "شركاء النجاح".. والتضامن تساهم بإجمالي 30 مليون جنيه لتوفير العلاج الهرموني للمحاربات مؤكدة أن صحة المرأة ركن أساسي لصحة الأسرة وصحة الوطن بأكمله.

- البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يستكمل تدريباته، وينفذ 42 لقاء تدريبيا بمراكز الشباب في 10 محافظات بمشاركة 900 شاب وفتاة، ويؤهل 800 آخرين من المخطوبين لإعدادهم قبل الزواج.

- في إطار مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية، وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تستكمل توزيع أجهزة لاب توب ناطقة للطلاب ذوي الإعاقات البصرية في جامعات سوهاج وأسيوط والأزهر، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وجمعية الاورمان.

الأحد ١٦ أكتوبر

- في إطار الاستعدادات لمؤتمر قمة المناخ "CoP 27"، وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع استعدادات الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الشركة المنظمة، ومراجعة مشاركة الجمعيات الأهلية، وتدريب الإعلاميين على قضايا المجتمع المدني والاستدامة البيئية.

- برنامج "وعي" للتنمية الاجتماعية وجامعة حلوان ينفدان برنامج إعداد مدربين لعدد ٣٠ أستاذا مساعدًا ومدرسًا بكلية الخدمة الاجتماعية لتدريب ١٢ ألفًا من طلاب السنوات النهائية على موضوعات البرنامج للاستعانة بهم لنشر الوعي وعمل المسوح الميدانية في المناطق بديلة العشوائيات.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل رولا دشتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا” إسكوا”، وتمت مناقشة التعاون في موضوعات رعاية كبار السن، ودمج ذوي الإعاقة، وتحليل ملفات الفقر للخروج بمقترحات للأزمات الاقتصادية الحالية.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يصدر بحثا حول "الحماية الجنائية لكبار السن من اساءة المعاملة"، والذي يرصد الأبعاد الحقيقية للمشكلة وآثارها وسبل مواجهتها.

الاثنين ١٧ أكتوبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وفدًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بهدف تنسيق الجهود والوصول إلى تقديم أفضل خدمة ممكنة وفي أسرع وقت.

- تحت رعاية رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن تشارك في افتتاح فعاليات مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة".

- التضامن الاجتماعي تنظم مائدة مستديرة بالتعاون مع البنك المركزي واتحاد بنوك مصر لتطوير استراتيجية المسئولية المجتمعية وبحث سبل التعاون مع الوزارة، والقباج تؤكد أن الوزارة منحازة للتمكين الاقتصادي وللشمول المالي للأسر الاولى بالرعاية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات إطلاق تقرير"دعم خدمات رعاية الطفولة بمواقع العمل"، وتستعرض خطة الوزارة للتوسع في الحضانات بأماكن العمل وخدمات الوزارة لمرحلة الطفولة المبكرة.

- القباج تشهد ندوة "مؤتمر المناخ: الفرص والتحديات" تلبية لدعوة مجلس الأعمال المصري-الكندي.

الثلاثاء ١٨ أكتوبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض مجهودات الخط الساخن لصندوق مكافحة الادمان خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2022 وتعلن عن تقديم الخدمات العلاجية لإجمالي 120 الف مريض ادمان جديد مجاناً وفى سرية تامة.

- تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، اجراء دراسة حالة مُعمقة لظاهرة الغارمين والغارمات بالدقهلية، وأخرى على مستوى الجمهورية لإعداد ورقة سياسات للتعامل مع قضايا الغُرم وحماية الأسر من استغلال الوسطاء.

- استمرارا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في برامج الوعي ونشر السلوكيات الإيجابية، القباج تعلن عن تقديم الخدمات العلاجية ودعم خدمات المشورة والمتابعة لإجمالي 21 ألف مريض وتنفيذ 165 ألف زيارة منزلية بالمناطق المطورة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتجه للمملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في الدورة رقم "77" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب كعضو دائم ممثلاً عن جمهورية مصر العربية.

الأربعاء ١٩ أكتوبر

- التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى بأسوان وغيرها من المحافظات المستهدفة، تم عقد معسكرات تدريبية لتحقيق سرعة التعامل والتدخل الفوري لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية بفصلي الخريف والشتاء.

- مديريات التضامن الاجتماعي تستعرض خدمات وبرامج الوزارة للمرأة الريفية في يومهن العالمي، والاسماعيلية تبادر بندوة مجمع النيل للإعلام بمشاركة الرائدات الاجتماعيات وحضور واسع من المهتمين.

الخميس ٢٠ أكتوبر

- القباج تستعرض تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال الأربعة أشهر الماضية.. وتصرح تم التعامل مع 1,276 بلاغاً، وتوجه بسرعة إنقاذ المواطنين حفاظاً على حياتهم وسلامتهم الصحية والنفسية.

- في إطار تنفيذ أنشطة وخدمات مشروع الصحة للجميع، مكون دعم سبل العيش بالهلال الاحمر المصري يعلن عن فتح باب التسجيل ببرنامج التوجيه المهني والبحث عن وظائف للتدريب على المهارات الحياتية وفهم سوق العمل.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تعود من رحلتها بالأردن بعد المشاركة في المجلس التنفيدي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والاتفاق حول ثلاثة مؤتمرات تُعقد بالقاهرة تشمل المؤتمر العربي للرعاية الاجتماعية والأمن المجتمعي، ومؤتمر البنوك والصناديق العربية والتمويل التضامني، والنساء ذوات الإعاقة.

https://fb.watch/girCRg7FAq/