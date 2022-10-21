منى العمدة: 62 مدينة ذكية بحلول 2030.. والإسكان الاجتماعي يشبه الكومباوند

قالت الإعلامية منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذي يبث على قناة النهار، إن مصر شهدت طفرة عمرانية لم تحدث في العالم أجمع، ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تبذلان مجهودات غير مسبوقة، موضحة أن أهم محور في هيئة المجتمعات العمرانية هو التخطيط، فأى مشروع قومى أو خاص يتطلب تخطيط عبقرى، والمسئول عن التخطيط في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية شاب متصدر الموقف أمام العالم أجمع ويخطط بشكل دقيق وعبقرى وهو الدكتور وليد عباس.



وأضافت منى العمدة خلال البرنامج، أن الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمسئول عن قطاع تخطيط المشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية أجرينا معه لقاءا في حلقتنا وتحدثنا معه عن المدن الذكية والمدن الجديد، ويبلغ عددها 62 مدينة في الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الإعلامية منى العمدة، أنه بحلول عام 2030 سيكون لدينا 62 مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع التى تشهد تطوير كبير، والدولة تفكر في التحول الرقمى ومواكبة العصر .

وقالت منى العمدة، إن الإسكان الاجتماعى أصبح يشبه الكومباوند، فـ90% منه مساحات خضراء ومولات وخدمات حتى لا يتحول لمناطق غير آمنة، فكل مصري يستحق حياة لائقة، موجهة الشكر للرئيس السيسى قائلا: أقول شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسى على كل إنجاز تحققه في الموطن، وعلى أهم مشروع قومى يتم تنفيذه هو مبادرة حياة كريمة.