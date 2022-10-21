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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

آيفونات بالجملة ..  5 ضبطيات كبرى في مطار القاهرة | صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام ٥ محاولات تهريب في وقت متزامن لأربعة ركاب حاولوا تهريب تليفونات ثلاثة منهم اسفل الملابس التي يرتدونها وواحد داخل الحقائب، وراكبة حاولت تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل.

الحالة الاولي والثانية والثالثة أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الشارقة وتم الضبط من خلال التفتيش الذاتي للركاب الثلاثة بعدما استوقفهم حسن مختار رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذين أنكروا حوزتهم لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبهم يدويا بتكليف من توني فكري فريد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ لكل من فادي نبيل جيد و احمد محمد مجاهد و عماد سيد حسين والسيد احمد موسي مآمير الجمرك ولم يسفر التفتيش اليدوي للحقائب عن وجود شيء مخالف، الا ان مدير الحركة تلاحظ له عدم انتظام حركة الركاب الثلاثة، فقام احمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الاولي بالانابة بتكليف نفس المآمير السابق ذكرهم بتفتيش الركاب ذاتيا مما اسفر عن ضبط ١٧ تليفون محمول ماركة iPhone مع الراكب الاول و ١٠ تليفون محمول نفس الماركه مع الراكب الثاني و ٩ تليفون محمول ماركة iPhone أيضا مع الراكب الثالث وجميعها مخبأة علي اجسام الركاب.

الحالة الرابعة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا استوقف عماد سيد حسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد شاكر مأمور الجمرك تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون تليفونات داخل حقائب الراكب، قام توني فكري مدير الحركة بتكليف محمود عبد المولي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١٩ تليفون محمول ماركة iPhone مخبأين داخل الحقائب بين الملابس.

أما الحالة الخامسة والاخيرة كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت حيث استوقف حسن مختار رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات، وأمر  فاطمة عبدة مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط ٥٣٤ عبوة من مستحضرات التجميل غالية الثمن.

امر احمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل من الركاب من الاول الي الرابع بأرقام ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٢ وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكبة الخامسة وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

 

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