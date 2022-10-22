منتدى الدول المصدرة للغاز.. كيف ساهم في استقرار الاقتصاد المصري وتوفير الدولار

كانت مصر من أوائل الدول التي دعت إلى إنشاء آلية للدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة الأوابك، الذي عقد بالقاهرة في نهاية العام 2000، ليتم بعده مباشرة تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز.

وجري الاتفاق على أن تكون أهداف المنتدى هي تعزيز مفهوم تبادل المصالح عن طريق تفضيل الحوار بين المنتجين بعضهم البعض وبين المنتجين والمستهلكين وبين الحكومات والصناعات المرتبطة بالطاقة، وذلك بهدف توفير منصة للبحث وتبادل وجهات النظر، وتعزيز سوق الطاقة بشكل مستقر وشفاف.

اجتماع الدول المصدرة للغاز

وفي هذا الصدد، تستضيف مصر فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالقاهرة خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر 2022، حيث يُعقد الاجتماع برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزاري للمنتدى لعام 2022.

ويضم الاجتماع وزراء البترول والطاقة من 11 دولة عضوا و8 دول بصفة مراقبين وبحضور الأمين العام للمنتدى المهندس محمد هامل، حيث يشارك كأعضاء دائمين كل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو وفنزويلا.

ويشارك بصفة مراقب كل من أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموزمبيق والنرويج وبيرو والإمارات، وتُمثل الدول مجتمعة حوالي 72% من إجمالي الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز الطبيعي، و55% من الصادرات عبر خطوط الأنابيب، و50% من صادرات الغاز المسال.

وقال المهندس طارق الملا، إن انعقاد الاجتماع هذا العام في مصر يأتى في ظل رئاستها للمجلس الوزاري للمنتدى لعام 2022، مؤكدًا حرص مصر من خلال الاجتماع هذا العام على إقامة حوار عالمي بنّاء بين الدول الأعضاء يركز على الدور المستقبلي المهم للغاز الطبيعي في مرحلة تحول الطاقة باعتباره أنظف أنواع الوقود الأحفوري ومصدر متوفر للطاقة بتكلفة ملائمة .

وأضاف أن مصر من الدول المؤسسة والتى تتمتع بعضوية المنتدى منذ بداية تأسيسه وأنها تتطلع لمزيد من التعاون المثمر تحت مظلته وتحقيق نتائج مثمرة من هذا الاجتماع على أرض مصر .

أرباح الغاز تتضاعف 3 مرات

ويقول الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول، إن الاجتماعات التي تستضيفها مصر للدول المصدرة الغاز تعد اجتماعات دورية ثابتة، وهذا الاجتماع يعد الرابع من نوعه، حيث أنه يستهدف متابعة ووضع السياسات والاستراتيجيات بين الدول المصدرة للغاز، وأسعار الغاز الطبيعي في حالة تصديره.

وأضاف سعد الدين - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الاجتماعات عبارة عن عملية تنسيقية لوضع استراتيجيات خاصة بكل المنتجين في دول شرق المتوسط، موضحا: وصلت عائدات الغاز الطبيعي للدولة حوالي 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، أما خلال هذا العام فوصلت 12 مليار، أي زادت لثلاث أضعاف من الأرباح.

محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة البترول

وأشار سعد الدين، إلى أن الغاز الطبيعي يعد مصدرا كبيرا للدخل القومي المصري، حيث فاقت إيراداته أرباح قناة السويس، وهو ما ساعد على استقرار الاقتصاد المصري في الظروف العصيبة التي يعيشها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

والجدير بالذكر، أن مصر من الدول المؤسسة والتي تتمتع بعضوية المنتدى منذ بداية تأسيسه، وأنها تتطلع لمزيد من التعاون المثمر تحت مظلته وتحقيق نتائج مثمرة من هذا الاجتماع على أرض مصر.

وتم إنشاء منتدى الدول المصدرة للغاز عام 2001، وفي العام 2008 تحول إلى منظمة حكومية دولية مقرها الدوحة بدولة قطر.

منتدى الدول المصدرة للغاز

كما يهدف المنتدى إلى:

دعم وتعزيز المصالح المتبادلة.

رفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

تشجيع ودعم الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز للوصول إلى أسعار مناسبة تحقق التوازن للطرفين.

العمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي.

دعم وتعزيز السياسات المشتركة بهدف توفير الاستثمارات اللازمة لهذه الصناعة.

تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الاعضاء من أجل تحقيق التكامل بين اسواق الغاز واستقرارها.

تشجيع اكتساب وتبادل التكنولوجيات المتطورة.

وتنبع أهمية مشاركة مصر في هذه المؤتمرات العالمية في ضوء تزايد دورها على المستوى العالمي لصناعة الغاز واستمرارًا لجهودها ودعم التعاون والتنسيق مع الدول المنتجة والمصدرة للغاز.

وينعقد المنتدى منذ إنشاءه وحتى الاجتماع الوزاري السابع الذي عقد في روسيا في 23 ديسمبر 2008 بحضور مصر، بشكل سنوي لكن دون وجود هيكل مؤسسي وطابع رسمي له، ثم تم الاتفاق على صيغة نهائية للنظام الأساسي للمنتدى واختيار قطر مقرًا لسكرتارية المنتدى، وقد تولت مصر رئاسة المجلس الوزاري للمنتدى عن عام 2011.

ونرصد لكم - اجتماعات منتدى الدول المصدرة للغاز والتي جاءت كالتالي: