​​منتدى الدول المصدرة للغاز.. دعوة مصرية تعزز سوق الطاقة العالمية

كانت مصر من أوائل الدول التي دعت الى انشاْء آلية للدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة الأوابك، الذي عقد بالقاهرة في نهاية عام 2000، ليتم بعده مباشرة تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز.





وجري الاتفاق على أن تكون أهداف المنتدى هي تعزيز مفهوم تبادل المصالح عن طريق تفضيل الحوار بين المنتجين بعضهم البعض وبين المنتجين والمستهلكين وبين الحكومات والصناعات المرتبطة بالطاقة، وذلك بهدف توفير منصة للبحث وتبادل وجهات النظر، وتعزيز سوق الطاقة بشكل مستقر وشفاف.





ويهدف المنتدى إلى دعم وتعزيز المصالح المتبادلة ورفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تشجيع ودعم الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسواق الغاز للوصول إلى أسعار مناسبة تحقق التوازن للطرفين، والعمل على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد الغاز الطبيعي هذا بالإضافة إلى دعم وتعزيز السياسات المشتركة بهدف توفير الاستثمارات اللازمة لهذه الصناعة وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الاعضاء من أجل تحقيق التكامل بين اسواق الغاز واستقرارها وتشجيع اكتساب وتبادل التكنولوجيات المتطورة.





وتنبع أهمية مشاركة مصر في هذه المؤتمرات العالمية في ضوء تزايد دورها على المستوى العالمي لصناعة الغاز واستمرارًا لجهودها ودعم التعاون والتنسيق مع الدول المنتجة والمصدرة للغاز.





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وظل المنتدى منذ إنشاءه وحتى الاجتماع الوزاري السابع الذي عقد في روسيا في 23 ديسمبر 2008 (والذي حضرته مصر) ينعقد بشكل سنوي لكن دون وجود هيكل مؤسسي وطابع رسمي له، ثم تم الاتفاق على صيغة نهائية للنظام الأساسي للمنتدى واختيار قطر مقرًا لسكرتارية المنتدى، وقد تولت مصر رئاسة المجلس الوزاري للمنتدى عن عام 2011.





- أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز:

يتألف المنتدى حاليًا من 19 دولة هي على النحو التالي: الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباجو، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، بينما تحضر كل من أذربيجان وكازاخستان والعراق وهولندا والنرويج وعمان وبيرو بصفة اعضاء مراقبين في المنتدى.





- اجتماعات منتدى الدول المصدرة للغاز :

الاجتماع الوزاري الأول، طهران، إيران، مايو 2001

الاجتماع الوزاري الثاني، الجزائر، فبراير2002

الاجتماع الوزاري الثالث، الدوحة، قطر، 4 فبراير 2003

الاجتماع الوزاري الرابع، القاهرة، مصر، 14 مارس 2004

الاجتماع الوزاري الخامس، بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباجو، 26 أبريل 2005

الاجتماع الوزاري السادس، الدوحة، قطر، 9 أبريل 2007

الاجتماع الوزاري السابع، موسكو، روسيا، 23 ديسمبر 2008

الاجتماع الوزاري الثامن، الدوحة، قطر، 30 يونيو 2009

الاجتماع الوزاري التاسع، الدوحة، قطر، ديسمبر 2009

الاجتماع الوزاري العاشر، وهران، الجزائر، 19 أبريل 2010

الاجتماع الوزاري الحادي عشر، الدوحة، قطر، ديسمبر 2010

الاجتماع الوزاري الثاني عشر، القاهرة، مصر، 2 يونيو 2011

الاجتماع الوزاري الثالث عشر، الدوحة، قطر، 13 نوفمبر 2011

الاجتماع الوزاري الرابع عشر، مالايو، غينيا الاستوائية، 21 نوفمبر 2012

الاجتماع الوزاري الخامس عشر، طهران، إيران 3 نوفمبر 2013

الاجتماع الوزاري السادس عشر، الدوحة، قطر، 16 ديسمبر 2014

الاجتماع الوزاري السابع عشر، طهران، إيران، 21 نوفمبر 2015

الاجتماع الوزاري الثامن عشر في الدوحة، قطر، 17 نوفمبر 2016

الاجتماع الوزاري التاسع عشر في موسكو، روسيا، 4 أكتوبر 2017

الاجتماع الوزاري العشرين في بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغ، 14 نوفمبر 2018.

الاجتماع الوزاري الواحد والعشرون في موسكو، روسيا،2 أكتوبر2019.

الاجتماع الوزاري الاستثنائي قبل القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز،28 نوفمبر 2019 مالابو.





- اجتماعات قمة منتدى الدول المصدرة للغاز

القمة الأولى لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الدوحة، قطر، 15 نوفمبر 2011.

القمة الثانية لمنتدى الدول المصدرة للغاز، موسكو، الاتحاد الروسي، 1 يوليو 2013.

القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في طهران، إيران، 23 نوفمبر 2015.

القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في سانتا كروز، بوليفيا، 24 نوفمبر 2017.

القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في مالابو، غينيا الاستوائية، 26 نوفمبر 2019.