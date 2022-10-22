مستنية أشوفك متجرجرة.. أجرأ إطلالات ياسمين عز بعد حلقتها مع سلوى خطاب

تصدرت الإعلامية ياسمين عز تريند موشر البحث على موقع جوجل بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول انحيازها للرجال وحلقتها مع الفنانة سلوى خطاب .

وصدمت سلوي خطاب الإعلامية ياسمين عزخلال حوارها بالبرنامج: "ليا واحدة صاحبتي لها آراء عكس آرائك كده وطول اليوم المرأة وحقوق المرأة والكلام ده".

وأضافت سلو خطاب: "قولتلها أنا مستنية أشوفك متجوزة عشان أشوفك متجرجرة من شعرك وفعلا حصل اتجوزت وأتجرجرت في الريسيبشن من شعرها".

من جانبها قالت ياسمين عز: "أنا ضد العنف ولكن أنا مع أن كل طرف يمشي الأمور دون تعقيد أو مشاكل".

وتتميز الإعلامية ياسمين عز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة من الالوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليأكتافها.





هجوم على ياسمين عز من ياسمين الخطيب..

يعني يا ست لو عايزه تنحازي للرجالة عشان الترند -إللي مش هايدوم- اتكلمي عن مشاكل الرجال الحقيقية.. عن مصاريف الزواج المبالغفيها، والطلبات إللي بتقسم ظهر الشباب، من مهر وشبكة وخلافه..

عن مشكلة الرؤية للرجال المطلقين، إللي مش بيشوفوا عيالهم أكتر من ساعة أسبوعياً في أقسام الشرطة..

اتكلمي عن المشاركة..عن المودة والرحمة.."





واختتمت كلامها قائلة:"ولو مُصرة يعني تعملي خبيرة في العلاقات الاجتماعية، وتنصحي الزوجات، انصحيهم يتفهموا الظروف.. يخفضواالنفقات..مش يكمروا لرجالتهم نص الفرخة.. إيه الـ يع ده!"

تصريحات ياسمين عز

وجاءت نصائح ياسمين عز عز لكسب قلب جوزك العمر كله قائلة:" جوزك عايز موزة دلعيه..".



ونصحت النساء من قبل بعده نصائح وهى..

-يدوس على السجاد براحته، بجزمته اللي داخل بيه من شغله وهو تعبان الغلبان الهزلان



-كل يوم تقوليله هتاكل ايه يا حبيبي، وتعمليله وليمه لوحده مش لأهلك بس لما يجوا السفرة تتفرش .. وهو ياكل حاجه من التلاجه ونواشف.

-اهتمي ومظهره العام، ومتاخديش هدومه القديمه من غير اذنه ومتحركيش حاجته من مكانها



ومتاخديش حاجته القديمه حتى لو عدا عليها قرن من الزمن "تمسحي بيها المطبخ"





وأردفت: "لماذا تغضبين عندما ينظر زوجك لـ امرأة أخرى، وأنت تعامليه بشكل عنيف وترفعي صوتك وتجعليه يشعر بأنيتحدث مع رجل مثله، مضيفا:" بتقولي راجل عينه زايغة ليه طالما انتي ضاربة بوز".

وأكملت:"دايما حسسيه باللمسة بتاعتك في حياته وفي شكله وفي هدومة علشان دايما يكون محتاج ليكي، مبقيتيشتفتحي دولابه إلا علشان تفتشي في هدومه".





دفاع ياسمين عز عن نفسها





وقالت ياسمين عز في برنامجها اليوم :" البعض ساب جوهر الموضوع والكلام الكبير اللي قولناه مع الضيوف ومسكوافي كلامي عن الفرخة والسجادة وفين ايام ما كنت الست بتدي جوزها الحتة الكبيرة من الفرخة".

وتابعت :" بما انكم فتحتوا الموضوع فانا قريت حكمة صينية عجبتني بتقول البيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديكمصيره الخراب .. يبقى تسيبي الديك يقوم بشغله واكتفي بكونك انثى رقيقة ".





واضافت ياسمين عز :" والله لو كلفتوا نفسكو وشوفتوا الحلقة كاملة فكلامي موجه للستات القادرة المفترية مش لكلالستات مقصدش الست الشقيانة على بيتها وعيالها دول كتر خيرهم، لكن كلامي موجه لفئة قلة ".

واستكملت :" سبتوا كل كلامي ومسكتوا في الفرخة والسجادة ؟ أومال لو قولتلك اوعي تقولي لجوزك خد كيس الزبالةمعاك وانت نازل هتعملوا ايه ؟" .

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