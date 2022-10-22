830 مليون جنيه مبيعات الأجانب فى البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 78.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 11.6%، والعرب على 10%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 830.7 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 285.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومثلت تعاملات المصريين فى البورصة 76.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 15.7%.

وسجل العرب 7.9%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 20.4 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بنحو 2.3 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



المؤشر الرئيسي للبورصة



وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" ارتفاعا بنسبة 4.26% ليغلق عند مستوى 10273.53 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.32% ليغلق عند مستوى 2223.35 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.34% ليغلق عند مستوى 3180.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 4.20% ليغلق عند مستوى 12624.45 نقطة.