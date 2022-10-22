حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

شهدت الأيام الماضية جدلا واسعا حول الفنانة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعدما احتجاز «شيرين» في مصحة نفسية للعلاج من الإدمان، ونرصد فى السطور الكاملة القصة الكاملة لـ شيرين عبد الوهاب وحساب حبيب:

حبه جنة أنا عشت فيها

في عام 2019، بدأت قصة تفاجأ الجمهور بطرح كليب “حبه جنة” الذى جمع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ونال الكليب إعجاب كبير بالمشاهد الرومانسية بين الثنائي مما جعلهم يثنون على فكرة الفيديو كليب بينهما، وتوجيه شيرين كلمات الأغنية لزوجها بشكل مباشر.

بعد طرح أغنية الفيديو كليب والذي كان من ضمن ألبوم "نساي"، اختفت النجمة شيرين عبدالوهاب من الساحة الفنية لفترة كبيرة، وبالتزامن مع اختفائها أخذت تظهر العديد من الأزمات بينها وبين حسام حبيب .

تسجيل صوتي لـ والد حسام حبيب

كان قد انتشر تسجيل صوتي لـ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه على خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك من أجل إنجاب أطفال .

كما اعترف بحصول ابنه على أموالها، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار.

والد حسام حبيب ينفي

وانتشر التسجيل الصوتي بشكل كبير على عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي أول رد لـ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب قال إن ما أثير "كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي".

زفاف شيرين وحسام حبيب

أول رد من شيرين عبد الوهاب على أزمتها

علقت النجمة شيرين عبد الوهاب على أزمة تسريبات والد زوجها حسام حبيب، برد صوتي لها وذلك عبر حسابها الرسمي على " تويتر ".

وقالت شيرين عبد الوهاب :" عاوزة أطمن كل الناس اللي بتحبني ، مفيش خطر على حياتي .. اللي حصل محتاج أرد عليه ".

تابعت:" حسام جوزى اللي أنا معشراه إنسان من أنضف رجال الدنيا ومحترم ومتربي وبيحبني أكثر من نفسه ".

أضافت:" فهو لا يستحق من الجميع كمية القسوة دي لأنكوا لا تعرفوه جيدا ، الراجل اللي ربنا وضعه في طريقي في الوقت اللي كنت فيه متدمرة وفي حالة انكسار ، أعاد لي الثقة ، ربنا اللي باعتهولي وربنا مش بيعمل حاجة وحشة ".

اختتمت :" حسام بيحبنا أكثر من نفسه أنا وبناتي ،عندما تزوجني لم يستفد من ورائي بأي شئ، كما تحدثت عن حماتها حيث قالت" هي ست عظيمة وحسام رجل نقي وربنا أرسله لي ".

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة سيطرة زوجها على حسابتها البنكية

قالت شيرين عبد الوهاب :" لا توجد توكيلات باسم زوجي حسام حبيب ، والأمور البنكية الخاصة بي لا تتواجد معه ، لأن أنا كلي بتاعته وملكه " .

تابعت :" زوجي ابن ناس ومن عائلة محترمة ولا أقبل أن يتحدث أحد عليه هو ووالدته".

أضافت :" بقالنا أربع سنين متزوجين ، لو كان عاوز يستفيد مني كان عمل حتى أغنية سنجل ".

اختتمت :" كل الناس بتختلف ولكن هو بيحبني أكثر من نفسه ، أنا أشعر معه بالأمان ويكفي أنه أخرج كل الفاسدين من حياتي ومن يستغلني ".

شيرين وحسام حبيب

أول رد من حسام حبيب

ظهر الفنان حسام حبيب مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، بصحبة طفلتها، في مقطع فيديو جديد، نشره حسام عبر حسابه على “‘نستجرام".

وقال حسام حبيب: "عاوزاقول للناس حاجة انتوا لما بتقولوا كدة بتقللوا من شيرين ،أنا تزوجتها وهى أكبر نجمة في الوطن العربي ، وهي غير محتاجة أن يتدخل أحد في عملها ".

وأضاف حسام حبيب: الناس دي كلها كان ليها مصالح إن شيرين تبقي منتهكة ولا تعرف حقوقها، وعندما ظهر من يأتي بحقها؛ فعلوا بذلك، وللعلم شيرين تمتلك شركة تدير أعمالها، وأنا مليش علاقة بها".

وأكمل:"أما بالنسبة لأقرب الناس لنا، علشان شيرين أصبحت أدرى بأمورها والحنفية اتقفلت؛فأصبحوا يستمرون يفعلون مثل هذه الأفعال ونشر الشائعات حتي تحدث خلافات بيننا".

وأكمل :" أنا بقى عندي عدم ثقة في الناس المقربين مني ،وأنا اتأذيت من الشخص ده كثيرا وانا اسف إني بقول الشخص ولا أناديه باسمه " يقصد والده".

وأكد أن: "شيرين مش محتاجاكوا تدافعوا عنها، ابعدوا عنها وسيبوها تعيش حياتها وفي بيتها ولجمهورها، ودائما بنقول حسبي الله ونعم الوكيل، وهذا ليس ضعفا مننا".

حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية

ونشر حسام حبيب فيديو جديد له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلق عليه قائلا:" رد بسيط على الشر"، وأذاع فيه تصريحات إعلامية بصوت نضال الأحمدية تقول فيها إن تسجيلات والده نتاج عمل استقصائي استمر على مدار 6 أشهر.

واتهم حسام حبيب نضال الأحمدية بإدارة شبكة مشبوهة تستهدف المشاهير، وتبحث عن الفضائح، ردا على تصريحها بأن الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيلات ليست مذيعة أو صحفية.

ووجه حسام حبيب رسالة إلى نضال الأحمدية قائلا:" أي عمل استقصائي يسمحلك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة وانتي بتقولي إنها مش مذيعة أو صحفية.. طبعا دي واحدة من الشبكة اللي انتي بتديريها".

شيرين وحسام حبيب

والد حسام حببيب يتهم شيرين بضياع مستقبل نجله

بعث حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، برسالة لنجله وزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر حساب جديد له على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد تسريب التسجيل الصوتى له واتهامه لابنه بأنه متحكم فى كل أموال شيرين.

وكتب: "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر فى عودة الابن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق فى فيلم الدادة دودى فى لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم فى ظل هذه النجومية والقبول الإلهى وحب الناس الطاغى لزوجته فى عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهى تستحقه عن جداره".

وأضاف: "أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربى الأولى اللى أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وإنتى باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف".

وتابع: "أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دى حجة البليد الكسول أما عن نفسى آسف لكل ما بدر منى وماينفعش واحد فى مكانتى ولا سنى ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها فى تدبير المؤامرات على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقه الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن".

واختتم رسالته قائلا: "بس أنا هاشتكيكى فى محكمة حسبيى الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله لإنى اتعودت لما باخد حقى بإيدى ربنا بيدينى على قد إيدى ولما بفوضة بيدينى على قد إيده هو والمرة الجاية مش عايزينك تتعبى نفسك وتقعدى 6 أشهر فى الإعداد إنتى بس قوليلى وأى خدمة وأى فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن".

شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب يقبل اعتذار والده

رد الفنان حسام حبيب على والده عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعدما وجه الأخير رسالة له على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب حسام حبيب :"وأنا ما أقبلش أبدا انك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا مهما أذتني ومهما عملت لانك عارف اني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني و انا هاعمل زي ربنا سبحانه و تعالى امرني ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ).

رسالة مؤثرة من والد حسام حبيب

ومن جانبه رد والد حسام حبيب قائلا: "ربنا يعزك ونفسي أشوفك أحسن واحد وزوجتك المحترمة فخر لمصر والعرب نجمتنا الأولى اللى شرفت عيلتنا وزرعت الحب ليك حقك تحبها وتعشق تراب رجليها زي ما قالت عليك".

شيرين تدخل في نوبة البكاء على الهواء بسبب التسجيل المسرب

دخلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، في نوبة من البكاء الشديد على الهواء، أثتاء حديث زوجها الفنان حسام حبيب عن المكالمة المسربة لوالده وعملية الابتزاز التى تعرض لها على يد فتاة .

وقالت "عبد الوهاب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ، ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" اليوم الجمعة: " أنا تعبانة بحاول أمشي جوه الحيط، أنا نفسي اتبسط، أنا تعبت".

ومن ناحيته، روي الفنان حسام حبيب، كواليس معرفته وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب بالمكالمة المسربة لوالده، قائلا :" كنت نايم واستيقظت الساعة الثامنة صاحبا ووجدت شيرين تبكي وهي تردد "أبوك أبوك".

وتابع حسام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، أنه في البداية ظن أن والده توفي، ثم بعدها حكت له شيرين ما حدث ومن الصدمة ضحك.

وأشارت إلي أنها كانت تبكي خوفا عليه من نظرة الناس له، وخوفا من ردة فعله وظلت تردد جملة واحدة "يارب أرزقني حسن التصرف".

شيرين وحسام حبيب

طلاق شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

في ديسمبر 2021، أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل رسمي خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب ، بعدما قامت بمشاركة البيان المتداول صباح اليوم الجمعة حول الطلاق، ونشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء عنوانه: «النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا».

اختفى محمد عبد الوهاب - شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب - بعد طلاق شقيقته من الفنان حسام حبيب، ليثير التساؤلات حول اختفائه في هذا الوقت وعدم تعليقه.

وقام شقيق شيرين عبد الوهاب بغلق حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وباقي حساباته على السوشيال ميديا، تزامنا مع أزمة طلاقها من حسام حبيب، بعدما دعم الزوجين السابقين خلال أزمتهما مع «والد حبيب».

شيرين تفضح حسام حبيب

في شهر يوليو 2022، تفاجئ الجمهور بتصريحات نارية من المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، ضد طليقها حسام حبيب وذلك خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي..

وردًا على سؤالها عن حبها لزوجها السابق، قالت شيرين :”حبيته عقربة مش لاقيه حتة تنام فيها، أنا متأذتش في حياتي من حد كده، ده إنسان قلبه أسود وفاضي، وبيغتاب كل الناس”.

فجّرت الإعلامية لميس الحديدى مفاجأة جديدة بشأن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، من خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر شاشة ON E.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي: "الفنانة شيرين عبد الوهاب اتصلت بينا تانى وقالت إن لديها دلائل على كل ما قالته، ويمكن أن تثبته وأنها مُتحملة المسئولية القانونية عن كل ما قالته".

وأضافت الإعلامية لميس الحديدى: “وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها وكلت أحد كبار المحامين فى جنحة ضد حسام حبيب ودفعت مليون جنيه أتعاب للمحامى لتثبت ما قالته بالدلائل والمستندات”.

وعلق الفنان حسام حبيب على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدى .

وقال حسام حبيب من خلال تسجيل صوتى عبر برنامج Et بالعربى :" هيكون فى اجراء قانونى وأنا عمرى ما دفعت عن نفسى وعمرى متكلمت وده كلام مرسل والكلام اللى هرد به كلام بالمستندات".

وأضاف حسام حبيب :"بحاول احافظ على سمعتها وبيتها ومكنتش بتكلم لكن دلوقتى هضطر اتكلم".

وتابع حسام حبيب :" هتكلم بحقائق تثبت ان الكلام ده كله تهديد وابتزاز منها عشان اسمع الكلام وبتهدد ديما بجمهورها ..وهرد فى الاعلام كله بحقايق وقانونى".

شيرين وحسام حبيب

احتجاز شيرين عبد الوهاب بـ مصحة نفسية

في منتصف أكتوبر الجاري من عام 2022، ضجت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، بالعديد من الأخبار التي كشفت عن دخول شيرين عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لهذه المستشفى لتلقي العلاج فيه.

وقالت “كريمة” والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنه بعد حفل شيرين الأخير أتى حسام حبيب إليها ومكثوا داخل الأستوديو لمدة ٣ أيام يتعاطيان المخدرات.

وأضافت "كريمة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب قامت بعمل خناقة مع والدتها وبناتها وقامت بطردهم جميعا من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات، قائلة "قولتلها أنتي ايه اللي بتعمليه دا .. قالتلي أنا شيرين عبد الوهاب وعارفة بعمل إيه كويس .. ويلا برا من بيتي كلكم".

وتابعت والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب أنه كانت هناك خلافات بينهم وبين حسام حبيب من قبل بسبب ما كان يقوم به حسام حبيب مع شيرين عبدالوهاب.

وأكد محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين إنه احتجزها داخل مستشفى لعلاجها من الإدمان، وأنه ادعى إصابتها بالرباط الصليبي لمنع الفضائح.

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”: “ أنا معايا كل الورق اللي يثبت إن شيرين عبد الوهاب بتتعالج بناء على رغبة أهلها، وحسام حبيب وسارة الطباخ واقفين تحت المستشفى يصوتوا يا شيرين يا شيرين، ودي ناس معرفش ايه علاقتها بالموضوع، دي ناس مش عايزنها تتعالج”.

فيما كشف الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- تفاصيل جديدة حول احتجاز الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مستشفى للصحة النفسية، للعلاج من الإدمان، بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش اجتماعه مع نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لوضع ضوابط لمغنيّ المهرجانات.

وقال مصطفى كامل، إنه علم بما جرى للفنانة شيرين عبد الوهاب، منتصف ليل السبت الموافق 15 أكتوبر، وذلك قبيل ساعات من اجتماعه مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، في اليوم التالي، الأحد 16 أكتوبر.

وتابع مصطفى كامل، قائلا: «جالي تليفون بالخطأ من شخص صديق ليا وكان معاه حسام حبيب، وأنا مش مختلط ولا ليا شللية عشان أعرف حكاوي زمايلي، لكن أنا بحب شيرين وكلنا بنفخر إن عندنا مطربة زيها في مصر».

واستطرد مصطفى كامل: «اللي كلمني قالي شيرين اتخطفت تحت تهديد السلاح الأبيض، ونقلوها المستشفى باسم مستعار، واحنا هنروح القسم ونعمل بلاغ باللي حصل».

وتابع مصطفى كامل: «أنا اتخضيت وقولت ازاي ده يحصل مع شيرين عبد الوهاب، فروحت مكلم مسئول مهم في وزارة الداخلية أبلغه باللي حصل، فحكالي اللي حصل بالتفصيل وقالي إن الموضوع كان من قبل يوم السبت بخمسة أيام وهم عارفين ده، ولما حسام حبيب جه يعمل محضر قالوله انت مش من أهل شيرين وما ينفعش نعملك محضر، وقالي بان محامي شيرين بس هو اللي ليه يدخل كموكل».

وأضاف مصطفى كامل: «أنا هنا بدأت استشعر الحرج يعني لأن الموضوع كله بقى في ايد أهل شيرين، وأنا مليش في الموضوع ده غير اني أقف جنب زميلتي سواء كنت نقيب أو غير نقيب، ومن بعدها جه المؤتمر الصحفي لنقابة الموسيقيين، فمبقتش أرد بعدها لأني قولت كل حاجة في المؤتمر خلاص».

واختتم مصطفى كامل: «من بعدها بقيت اتابع الموضوع زي أي حد وأشوف ما وصلت إليه الأمور، وبعدها تواصلت مع الفنانة أنغام وهي محتضنة والدة شيرين وابناءها جدا بصفة شخصية وقالتلي أنا معاك يا مصطفى وفي ضهرك، وكان معاها الفنان حلمي عبد الباقي وكان كلنا في النقابة على أهبة الاستعداد لزيارة شيرين لكن فوجئنا بأن جهات التحقيق منعت الزيارة عنها وحتى طبيبها المعالج انضم إلى لجنة من وزارة الصحة، واتقفل الموضوع، وهنا غلت يدانا تجاه شيرين ولا نملك لها غير خالص الدعاء».