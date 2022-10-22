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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتقام رينيرا.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من House of the Dragon بعد تسريبها

رينيرا وابنها
رينيرا وابنها

فوجيء محبو مسلسل House of the Dragon وسلسلة صراع العروش الشهيرة بتسريب الحلقة الأخيرة من الموسم الأول قبل ثلاثة أيام من موعد عرضها الأصلي وهو فجر الاثنين المقبل. 

 

 

ورغم حزن شركة HBO على تسريب الحلقة الأخيرة من House of the Dragon إلا أن محبي العمل كانوا على موعد مع أحداث مثيرة عديدة لم يكن بطاقتهم الانتظار عدة أيام لمشاهدتها لكنهم سينتظرون حتى عام 2024 لمشاهدة انتقام رينيرا. 

بدأت الحلقة الأخيرة من House of the Dragon بوصول الأميرة رينيس إلى دراجون ستون لإخبار رينيرا بموت أبيها الملك فيسيريس وتتويج شقيقها إيجون على العرش بدلا منها. 

الحلقة الأخيرة من House of the Dragon
 

من هول الأحداث والأنباء وحزن رينيرا على أبيها، فقدت ابنها الثالث الذي كانت تحمله وتنتظر وصوله من زوجها الأخير ديموت تارجيريان، وشهدت الحلقة لحظات مؤلمة حينما حاولت ولادة طفلها قبل أوانه واضطرارها لحرقه.

 

استجمعت رينيرا قواها بمساعدة ديمون وحاولت مع الموالين لها البحث عن حل لاسترجاع حقها في التتويج على العرش دون إراقة الدماء.

 

تبرع ابني رينيرا للذهاب على متن تنانينهم لعائلة براثيون وستارك، لتذكيرهم بواجبهم للوقوف بجانبها بعدما أعلنها والدها وريثة العرش، ولإيصال صورة جيدة حول العلاقات بين هذه العائلات. 

 

ولكن وقع المحظور الذي سيخرج رينيرا من سلامها ومحاولتها لعدم تقسيم المملكة، بعدما خسرت ابنها نتيجة صراع بينه وبين شقيقها إيموند على متن التنانين الخاصة بهما.

انتهت الحلقة بوصول الخبر إلى رينيرا، ووفاة ابنها المحبب إليها على يد أخيها الأصغر، وظهرت على وجهها نظرة انتقامية تدل على أحداث مثيرة عديدة سيشهدها الموسم الثاني الذي سيبدأ تصويره قريبا.

House of the Dragon مسلسل House of the Dragon صراع العروش رينيرا تارجيريان Dragon

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