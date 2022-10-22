خيرتها بيني وبين المخدرات.. حسام حبيب يعترف بإدمان شيرين علي الهواء

تحدث الفنان حسام حبيب، لأول مرة بعد فترة غياب طويلة، عن طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال :" بحب شيرين، و كنت بجلس معها أكثر من 15 ساعة فى اليوم ولم أزهق، وتأثر على الهواء، قائلا بحبها".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن شيرين فى حالة نفسية صعبة، و موجودة بالمستشفي، بدون موبايل، وممنوع عنها الزيارة، ولا تعلم شئ عن أولادها.

واعترف حسام حبيب بإدمان شيرين مضيفاً أنه خيرها بينه وبين المخدرات، وأشار إلى أن إدمان الفنانة "وصل في بعض الأحيان إلى أن تصبح المخدرات أهم منه". لكنه أكد أنه، في وقت ما، كان شاهداً على تحسن شيرين ومحاولتها التغلب على الأمر.