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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هاكرز يخترقون البريد الإلكتروني للطاقة الذرية الإيرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت جماعة إيرانية معارضة متخصصة في القرصنة الالكترونية، اليوم السبت، عن اختراق البريد الإلكتروني لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية النووية الإيرانية.

وذكرت قناة "العربية" أن المجموعة تدعى “بلاك ريوارد”، حيث قالت إنها "تمكنت من اختراق نظام البريد الإلكتروني لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية"، مضيفةً إنها "منحت سلطات الجمهورية الإسلامية 24 ساعة للإفراج عن المتظاهرين السياسيين، وإلا فإنها ستنشر الوثائق التي ستؤثر على المشروع النووي للجمهورية الإسلامية".

وأضافت المجموعة الإيرانية إنه "لا حل سوى إطلاق سراح الأسرى ووقف القمع والاستسلام لمطالب الناس وإلا نهاية إيران" دون أن تكشف عن محتوى المعلومات التي حصلت عليها.

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محاولات سابقة

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة القرصنة "بلاك ريوارد" عن اختراق رسائل البريد الإلكتروني لمديري وموظفي شبكة برس تي الناطقة بالإنجليزية والتابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

وعبر إرسال بريد إلكتروني جماعي، طلبت هذه المجموعة من صحفيي هذه الشبكة أن يكونوا "صوت الشعب" بالإشارة إلى احتجاجات الشعب الإيراني المتواصلة منذ منتصف سبتمبر الماضي على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني على أيدي الشرطة في طهران.

والسبت الماضي، تمكنت مجموعة القرصنة ذاتها من اختراق أنظمة إرسال الرسائل القصيرة، وقامت بإرسال رسائل إلى عدد كبير من مشتركي الهاتف المحمول لدعوتهم للمشاركة في مسيرات احتجاجية ضد النظام الإيراني، مضيفة "أنها أرسلت حوالي خمسة ملايين رسالة نصية تدعو إلى المظاهرات".

وتعرضت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني التابعة لإشراف مكتب المرشد علي خامنئي لهجمات إلكترونية عدة مرات منذ اشتداد الاحتجاجات الشعبية.

وترفع مجموعة "بلاك ريوارد" شعار الاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، مشيرة إلى أنها "نحن جزء من مجتمع الهاكرز الإيراني الذي سيقاتل معكم يا أبناء وطننا حتى النهاية لمواجهة نظام الملالي الإجرامي وتدميره".
 

ايران مهسا أميني الطاقة الذرية الإيرانية طهران الاحتجاجات مظاهرات الطاقة الذرية هاكرز

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