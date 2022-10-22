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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

مجلس الوزراء ينفي تغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد

صدى البلد

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أن مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول كما هي دون إحداث أي تغييرات عليها، وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حيث بدأت الدراسة بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعاً تنتهي في 5 يناير 2023، مناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم الإعلان مُسبقاً من خلال المجلس الأعلى للجامعات عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حيث بدأت الدراسة يوم السبت الأول من أكتوبر 2022، ويستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعاً حتى 5 يناير 2023، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2023، وتستمر حتى يوم 26 يناير 2023، وتبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني للجامعات يوم 11 فبراير 2023، وتستمر حتى الأول من يونيو 2023 لمدة 16 أسبوعاً، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو. 
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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مجلس الوزراء ينفي تغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد

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