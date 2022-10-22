بقيادة كيربي شيب.. اتحاد السلة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

أعلن مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 19 عام والذي يقوده فنيًا الكندي كيربي شيب.

واتفق الاتحاد المصري لكرة السلة مع المدرب الكندي على تولي مسئولية المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 19 عام حتى انتهاء بطولة كأس العالم المقرر إقامتها عام 2023 بالمجر في شهر يونيو المقبل، كما سيتولى مهمة الإشراف على قطاع الشباب.

وجاء تشكيل الجهاز الفني بالكامل كالتالي:

مدير فني: كيربي شيب

مدرب: إسلام الكيلاني

مدرب: محمد أبو فريخة

محلل أداء: علاء لطفي

علاج طبيعي: إسلام جمعة

إداري القاهرة: وليد الخراط

إداري الأسكندرية: إسلام الشبكاتي

مخطط أحمال: محمود عبد الفتاح

معايشة: رامي جنيدي – أحمد منير – تامر مصطفى – إبراهيم الجمال

علاج طبيعي بالأسكندرية: محمد الفلاح

ويملك كيربي شيب سيرة ذاتية مميزة خلال السنوات الماضية حيث كان جزءً من برنامج الاتحاد الكندي في برنامج تطوير منتخبات الناشئين خلال 10 سنوات والتي بدأت في 2009.

وتم تعيين كيربي في عام 2009 ضمن الجهاز الفني لمنتخب كندا تحت 17 عام وحقق العديد من الميداليات منها برونزية بطولة العالم تحت 17 عام في 2010 والميدالية الذهبية مع منتخب الناشئين عام 2017 في مصر.

ونجح كيربي شيب في منصب المدير الفني لمنتخب كندا تحت 16 سنة في عام 2019 بعد أن تأهل لكأس العالم تحت 17 عام كمتصدر المجموعة الثانية في تصفيات الأمريكتين المؤهلة للمونديال، بعد أن توج في عام 2018 بميدالية فضية تاريخية في دورة ألعاب دول الكومنولث في أول ظهور له كمدرب دولي وهي الميدالية الأولى لكندا في لعبة كرة السلة عبر تاريخها خلال مشاركتها في الدورة.

وخلال مسيرته التدريبية، قام كيربي شيب بتدريب عدد من اللاعبين الذين انتقلوا فيما بعد للعب في الـ NBA مثل أندرو ويجينز وأنتوني بينيت ونيك ستوكاس وديلون بروكس.