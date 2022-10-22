يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

أثار الفنان حسام حبيب، جدلا واسعا بعد تصريحاته أمس مع الإعلامي عمرو أديب والتى شهدت عديدا من المفاجآت حول علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

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وتسببت تصريحات حسام حبيب فى خروج والده عن صمته مجددا وهاجم نجله بضراوة وبتصريحات صادمة أيضا، حيث قال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “قولوا الحق ولو على أنفسكم، هو ينفع أخالف شرع ربنا بحجة إني أحمي أولادي البنات ليها الثلثين والأهل ليهم الثلث بعد عمر طويل وده يخلي الأهل راضيين ويراعوا البنات، بعد عمر طويل ودي صلة رحم وغير كده يزرع العداوة بين الأهل.. أنت كده مش بتحافظ على مال زوجتك أنت بتخالف شرع ربنا، والنتيجة أنهم فضحوها وقضوا على مستقبلها وزرعت العداوة بينهم وحطمت زوجتك بجهلك بشرع ربنا، ولو كنت بتسأل أبوك كان أرشدك للحق، والكل طلع كسبان يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك ضيعت نفسك وضيعت البنت معاك”.

وأضاف والد حسام حبيب: “هو ينفع؟ أخوها بقاله أكتر من عشرين سنة بيراعي أخته وهي مصدر رزقه أجي أقفل عليه الحنفيه ويقعد أربع سنين من غير شغل وراجع تاني تقفل عليه الحنفيه هو وأمه وأخته وعايزه يسيبك، ياناوي على قوتي ياناوي على موتي، الزوج يتعوض الأم والأخ ما يتعوضوش، كلمه حق لوجه الله والدين النصيحة، أنت بتقول لما رجعت ليها العربيه واحد بيشتغل معاها أخد العربية اللي بـ 5 مليون وقالها هابقي اديكي بيها شغل، وواحد محاسب تعرفه قرييب شكالها حاله أعطت له 100الف دولار وخلع وأنها بتكتب شيكات للناس على بياض أنت كده بتدي مبرر لأهلها ليحجروا عليها وبتطلعها أنها سفيهه وعبيطة وأنا من معرفتي بها انها واعية وناصحة بتيجي تكحلها تعميها، اسأل أبوك يقولك تقول ايه”.