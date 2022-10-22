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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أفضل الخدمات للمسافرين .. وزير الطيران يتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل مطار سفنكس

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي

قام الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية صباح اليوم بمطار سفنكس الدولى، وذلك لمتابعة كافة الاستعدادات واللمسات النهائية للوقوف على جاهزية المطار وكافة الأجهزة العاملة به لاستقبال الرحلات اعتباراً من الأول من نوفمبر القادم .

وقد استهل وزير الطيران جولته التفقدية بمتابعة الاستعدادات لبدء التشغيل عقب إنتهاء أعمال تطوير مطار سفنكس وزيادة طاقته الاستيعابية الى مليون ومائتى ألف راكب سنوياً حيث تفقد جميع المواقع والمنشآت بالمطار والتى تشمل صالتى السفر والوصول وكاونترات السفر والجوازات والجمارك والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات وغرفة التحكم والمراقبة 

وأكد الفريق محمد عباس حلمى جاهزية مطار سفنكس الدولى لبدء التشغيل موجهاً بضرورة تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين .

وأشار الوزير إلى أهمية تشغيل مطار سفنكس مع بداية الموسم السياحى الشتوى وانضمامه لمنظومة المطارات المصرية بعد تطويره مؤكداً أن مطار سفنكس سيكون إضافة مهمة لخدمة الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة .

ومن المقرر أن تبدأ شركة "إير كايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى تشغيل رحلات داخلية بين " سفنكس " وكلا من مطارات شرم الشيخ والأقصر وأسوان بمعدل 12 رحلة أسبوعياً قابلة للزيادة وفق معدلات الطلب على السفر على أن تبدأ تشغيل الرحلات الدولية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية خلال ديسمبر المقبل .

ويخدم مطار سفنكس سكان محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية والربط بين المناطق السياحية والأثرية لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة بما يسهم فى تنشيط سياحة اليوم الواحد وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة .

رافق وزير الطيران خلال جولته لفيف من رؤساء الشركات وقيادات وزارة الطيران المدنى.

 

 

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