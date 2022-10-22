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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب المستقلين: تثبيت سعر المحروقات تخفيف على المواطن البسيط

الدكتور هشام عنانى
الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد

قال الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، إن أزمة الطاقة أزمة عالمية، والدولة المصرية تحاول أن تقاوم المتغيرات العالمية فى سوق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود.


وأشار هشام عناني خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إلي أن لجنة التسعير التلقائى لتثبيت سعر المحروقات تحاول ألا تضغط على المواطن البسيط.


وأضاف الدكتور هشام عنانى، أن اللجنة حريصة بشكل كبير على ألا تزود أسعار المحروقات بنسبة  تزيد عن 10% ، واستطاعت أن تحافظ على أسعار السولار لفترات طويلة، وهذا هو أول تغير يحدث فى أسعار السولار فى ظل 6 زيادات بالبنزين.


حزب الإصلاح والنهضة: تثبيت سعر المحروقات يتوافق مع التخفيف عن كاهل المواطن


قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تثبيت سعر المحروقات يتوافق مع التخفيف عن كاهل المواطن فى ظل الأزمة العالمية التى يمر بها العالم.

وأضاف هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الاهتمام بالجانب الاجتماعى للقرارات الاقتصادية أمر لا غنى عنه فى الظروف الاقتصادية التى نمر بها، وتقدير الحكومة المصرية للوضع الذى يمر به المواطنين.

وأكد هشام عبد العزيز أن ما يحدث فى مصر من إصلاحات هيكلية يوضح أننا نبنى بلد على جوانب اقتصادية.

وأشار  هشام عبد العزيز إلي أننا مررنا بأزمات أسقطت دول، وهذه فرصة إلى أن نبحث عن مصادر طاقة بديلة مثل محطة بنبنان بأسوان لتوليد الكهرباء.

الدكتور هشام عنانى إكسترا نيوز إزمة الطاقة أزمة عالمية

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