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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استخراج بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم ومميزاتها

كأس العالم 2022
كأس العالم 2022

تنطلق بطولة كأس العالم 2022 فى 20 نوفمبر المقبل داخل دولة قطر، وعليه ينتظر عشاق كرة القدم فى كل العام الانطلاق والحضور للمباريات، حيث إن حضور المباريات يتعين أن يكون المشجع حاملاً لـ بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم.

خطوات استخراج بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم ومميزاتها

وتتضمن خطوات استخراج بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم ومميزاتها مجموعة من الإجراءات حتى يمكن الحصول على البطاقة وحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم وتشمل مايلي:

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- تبدأ الخطولة الأولي بدخول المشجع إلى الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم قطر 2022

- ثم تشمل الخطوة الثانية قيام المشجع إنشاء حساب.

- وبعد إنشاء حساب يلزم على لمشجع الضغط على الحصول كلمة طلب بطاقة هيا.

- ويقوم المتقدم بتحديد فئة مقدمة الطلب.

- ثم تتضمن هذه الخطوة كتابة رقم طلب التذكرة.

- ثم بعدها يقوم المتقدم بملء البيانات المطلوبة.

كيف يتم الحصول على بطاقة هيا لحضور مباريا كأس العالم

يتم شراء شراء تذكرة مباراة على الأقل، ثم تأكيد حجوزات الإقامة، وذلك عبر الدخول إما عبر منصة الإقامة الرسمية، أو عبر منصات الحجوزات على الإنترنت حيث تعد بطاقة هيا بمثابة تأشيرة دخوله للبلاد.

ولايحتاج التقدم لـ استخراج بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم عبر الإنترنت دفع أي رسوم.

مميزات بطاقة هيا لحضور مباريا كأس العالم

توفر بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم مميزات عدة والتى تتضمن مايلي :-

- توفر بطاقة هيا التعرف على كافة الأنشطة المقامة خلال فترة البطولة

- يمكن من خلال بطاقة هيا الدخول إلى الملاعب المونديالية التي تستضيف مباريات كأس العالم.

- توفر بطاقة هيا الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام

- كما يمكن من خلال بطاقة هيا الحصول على تصريح دخول إلى الدولة للجماهير من خارج قطر

- وتمكن بطاقة هيا حاملها من حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة.

استفسارات المستخدمين لـ بطاقة هيا

توفر اللجنة العليات للمشاريع مراكز اتصال هيا من خلال 7 لغات وذلك لخدمة المشجعين خلال فترة حضور مباريات كأس العالم، فضلا عن الرد على كافة الاستفسارات من خلال رقم 2022، فضلا عن توفير خدمة عملاء من أجل التعامل مع أي مشاكل فى تطبيق هيا.

كما أنه يمكن من خلال مبادرة "هيّا معي 1+3" يمكن لأي مشجع من خارج قطر حاصل على بطاقة "هيّا" استخدام رقم تذكرة إحدى المباريات لدعوة 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر إلى حضور بطولة كأس العالم 2022.

كيفية الحصول على هيا معي

- يجب على المشجع الحاصل على بطاقة هيا زيارة بوابة هيا

- ثم اختيار بطاقتي ثم النقر على الإجراء

- ثم يقوم المشجع باختيار هيا معي

-بعدها ستظهر رموز 3 قسائم يمكنه إرسالها إلى 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر.

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أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2022

تُتاح تذاكر مباريات كأس العالم 2022 في 4 فئات وهم (1-2-3-4) حيث تعد الفئة 1 هي الأعلى سعرًا وتكون في مناطق مميزة داخل الاستاد، وتنفصل مناطق جلوس المخصصة لها داخل الاستاد عن تلك المخصصة للفئة 2 و3، فيما تقتصر الفئة 4 على المقيمين داخل قطر.

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