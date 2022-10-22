ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب، تغطية عن تطورات الأزمة بين الفنانين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب وخروج الجميع عن صمته.

في نفس السياق فجر الملحن محمود الخيامي، مفاجأة جديدة حول أزمة احتجاز الفنانة شيرين عبد الوهاب في مصحة نفسية للعلاج من الإدمان.



وكتب الخيامي، منشورًا علق به على تصريحات حسام حبيب الأخيرة مع عمرو أديب،وقال : صح بدليل شيرين اللي كانت بتدفع فلوس الملحنين والشعراء للأغاني اللي كان حسام بيختارها لنفسه في ألبومه علي أساس انه معندوش دخل ولا بيشتغل .. ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وقال أيضا إنه «بالنسبة للعنف اسألوا أحمد سعد المطرب مين ضرب شيرين ونزلت بالبيجاما ولابسة عباية في الشارع واحمد اللي راح جابها».