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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أنجح 5 سيارات مستعملة لفئة الشباب تبدأ من 75 ألف جنيه في مصر.. صور

أنجح 5 سيارات مستعملة
أنجح 5 سيارات مستعملة لفئة الشباب

يمتلئ السوق المصري للسيارات المستعملة بالعديد من طرازات السيارات، التي تناسب جميع المواطنين المصريين وخصوصا فئة الشباب، وذلك لما تحتوي عليه تلك الإصدارات على مميزات تتماشى مع فئتها السعرية، بالإضافة إلى انخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها.

ويقدم موقع صدى البلد قائمة بـ أنجح 5 سيارات مستعملة لفئة الشباب، تبدأ من 50 ألف جنيه في مصر :

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1-رينو كليو موديل 2003

تحتوي سيارة رينو كليو موديل 2003 علي محرك سعة 1400 سي سي ، ينتج قوه قدرها 98 حصان، وعزم اقصي للدوران 127 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، قامت السيارة بقطع مسافة 200.000 كم، وبها تكيف ، وسنتر لوك، ووسائد هوائية.

تقدم سيارة رينو كليو موديل 2003 بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

رينو كليو موديل 2003

2-كيا سيفيا موديل 2002

تمتلك سيارة كيا سيفيا موديل 2002 محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه 81 حصان، وعزم اقصي للدوران 120 نيوتن/ متر، مدعون بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تتراوح من 120.000 كم، إلي 139.999 كم.

تأتي سيارة كيا سيفيا موديل 2002 بسعر 77 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

كيا سيفيا موديل 2002

3-اسبيرانزا 516 موديل 2007

تستمد سيارة اسبيرانزا 516 موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه حصانيه تصل إلي 118 حصان، متصل بناقل حركة مانيوال ، وقامت السيارة بقطع مسافة 9999 كم، وتحتوي علي نظام فرامل ABS، وتكييف، ووسائد هوائية، ومدخل aux ، ومقاعد جلد، وعجلات للطرق الوعرة، وسنتر لوك، ومرايا كهربائية، وزجاج كهربائي، وشاشة تعمل باللمس.

تتوافر سيارة اسبيرانزا 516 موديل 2007 بسعر 85 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

اسبرانزا 516 موديل 2007

4-بروتون ويرا موديل 2005

تحصل سيارة بروتون ويرا موديل 2005  علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 11 حصان، وعزم اقصي للدوران 126 نيوتن/متر، مزود بناقل حكرة أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تزيد عن 200.000 كم، وتمتلك السيارة تكييف، وراديو ، ومدخل aux ، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

يبلغ سعر سيارة بروتون ويرا موديل 2005 ، 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

بروتون ويرا موديل 2005

5-دايو نوبيرا 2 موديل 2002

زودت سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2002 بمحرك 1600 سي سي ، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، قامت السيارة بقطع مسافة تتراوح ما بين 20.000 كم ، وتصل إلي 29.999 كم.

دايو نوبيرا 2 موديل 2002

تصل سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2002 إلى سعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

رينو كليو موديل 2003 كيا سيفيا موديل 2002 اسبرانزا 516 موديل 2007 بروتون ويرا موديل 2005 دايو نوبيرا 2 موديل 2002

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