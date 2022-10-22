الخارجية الروسية : قرارات الاتحاد الأوروبي أكدت طبيعته التصادمية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن القرارات التي تبنّتها قمة الاتحاد الأوروبي، أكدت الطبيعة التصادمية لسياسة الاتحاد.

وقالت زاخاروفا: "القرارات التي اتخذت في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي أكدت مرة أخرى الطبيعة التصادمية لسياسة الاتحاد الأوروبي".

كما أشارت إلى أن أفكار رئيس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي قسم العالم إلى "حديقة أوروبية" و"غابة"، تؤكد رغبة الغرب في ضمان هيمنته العالمية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حلًا سلميًا للنزاع في أوكرانيا، لافتة إلى أن الاتهامات الأوروبية لموسكو بقصف البنية التحتية في أوكرانيا تعتبر نفاقًا.

وتسبب قصف روسي في انقطاع كبير للتيار الكهربائي في وسط وغرب أوكرانيا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من الأشخاص، في الوقت الذي حاول فيه الدفاع الجوي الأوكراني إسقاط طائرات مسيرة وصواريخ قادمة.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، أن أكثر من مليون منزل في أوكرانيا، أصبح بلا كهرباء جراء القصف الروسي الذي استهدف البنى التحتية في البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت اليوم 36 صاروخًا في هجوم مكثف استهدف أنحاء أوكرانيا.

وتعرض ما يصل إلى 40 في المئة من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا لأضرار جسيمة جراء الضربات الروسية، وفقاً لما ذكره أولكسندر خارتشينكو، مستشار وزير الطاقة.