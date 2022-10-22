مناقشة طلب إحاطة بشأن معاناة الوحدات الصحية ببني سويف من غياب الأطباء

يناقش مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل طلب الإحاطة الموجه من النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن معاناة الوحدات الصحية في القرى خاصة بمركز بنى سويف من غياب وقلة الأطباء.

وقال النائب عماد خليل في طلب الإحاطة :" اتقدم بطلب الإحاطة التالي موجها إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن وجود نقص شديد في الوحدات الصحية في القرى وخاصة في محافظة بني سويف حيث تعاني الوحدات عدم وجود الأطباء ، ولو تواجد ليوم واحد في الأسبوع مع إشرافه على عدد كبير من الوحدات الصحية، مما يؤثر على تقديم خدمة طبية للأهالي والمرضى ".

وتابع "خليل" في طلب الإحاطة: "هناك أدوية موجودة في صيدليات الوحدات الصحية، واحيانا يعجز المرضى عن صرفها نظراً لعدم وجود طبيب يقوم بإجراء الكشف وكتابة الأدوية".