في الدوري الإسباني.. كورتوا: من الصعب التصدي لتسديدات فالفيردي

تغنى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بزميله الأورجواياني فيدي فالفيردي بعد قيادته الفريق للانتصار على إشبيلية في الدوري الإسباني.

وسجل فالفيردي هدفًا من تسديدة قوية في انتصار ريال مدريد على إشبيلية في الدوري الإسباني".

وقال كورتوا في تصريحات بعد المباراة:" عدد كبير منا أخبر فالفيردي بأن يسدد أكثر، لأنه يطلق الكرة بقوة شديدة، من الصعب أن تُوقفها".

وأضاف:"هل يمكن التصدي لكرات فالفيردي؟ لا أعلم، تسألون الشخص الخطأ، لكنني عانيت أمامها بالفعل".

كما عبر كورتوا عن سعادته بالاحتفال بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم والتي تُوج بها مؤخرًا، أمام جماهير فريقه في ملعب سانتياجو برنابيو.