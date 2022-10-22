مراقب بالكاميرات.. محافظ جنوب سيناء: التنسيق الحضاري دخل إلى خليج نعمة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن خليج نعمة على رأس اهتمامات المحافظة؛ لأنه معشوق المصريين والعرب.

وقال خالد فودة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،: "عملنا على التنسيق الحضاري للمطاعم والكافيهات في خليج نعمة بألوان وأشكال موحدة".

وأضاف خالد فودة :"شرطة السياحة تقوم بدورها في ضبط الحركة في خليج نعمة وتامين المصريين والسائحين".

وتابع خالد فودة :"دلوقتي مفيش صوت موسيقى عالي في خليج نعمة"، مضيفا:" تم إنهاء ظاهرة إيقاف السائحين في أثناء التجول؛ كي يدخلوا الكافيهات بالعافية، هذا الأمر انتهى تماما.

وأكمل خالد فودة: خليج نعمة مراقب بالكاميراتـ، وهناك مراقبة أمنية على مدار اليوم لضبط الأمن.