حكم استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع .. علي جمعة يجيب

حكم استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع .. سؤال ورد للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر .

قال الدكتور علي جمعة المفتي السابق، إنه يجوز شرعًا استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلع والوساطة فيهما، مشيرا إلى ضرورة مراعاة انتفاء التغرير والجهالة والغش والاستغلال.

حكم تحديد الربح في التجارة .. اشتركت مع صاحب لي في عمل على أن يكون المال مني والعمل منه، واتفقنا على أن آخذ خمسة آلاف جنيه كل شهر من الأرباح، ولا علاقة لي بالمكسب أو الخسارة فما حكم هذه المعاملة التي هي تحديد الريح في التجارة.. أسئلة كثيرة من هذا النوع ترد لدار الإفتاء المصرية، وتشغل بال المسلمين.

يقول الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نسبة المكسب في التجارة تخضع لعرف السوق وإلى التراضي بين البائع والمشتري.

نسبة الربح في البيع

هل البيع على الإنترنت له نسبة معينة في الربح، أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، أن البيع على الانترنت مثله كأي بيع آخر، طالما توافرت فيه شروط وأركان البيع.

وأشار إلى أنه ينبغي في البيع عدم وجود غرر أو غش أو تدليس وتتحق فيه الإيجابية والقبول، وعدم الخداع، ويتوفر عملية الضمان ومعرفة الطرفين بعضهما.

وذكر أن نسبة الربح في البيع تكون كما هو متعارف عليها بدون زيادة غير طبيعية تحدث خلل في السوق.