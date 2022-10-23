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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022: فرصة للنجاح

برج الأسد
برج الأسد

تشير توقعات برج الأسد اليوم، إلى أنه يجب أن تحافظ على صبرك أثناء مواجهة تحديات اليوم فى المنزل وحظك فى الحياة العملية والمهنية رائع 

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022

يظل حظ مواليد برج الأسد رائعا اليوم وإذا كنت من منهم فاعلم أن كل شيء في قائمة المهام الخاصة بك قد يتم التحقق منه قبل الموعد النهائي واحتمالات نجاحك المهني أو المالي عالية لذا اعمل بجد ، وستتمكن من إعالة نفسك ماليًا.

 يجب أن تكون حريصًا على عدم الإساءة إلى أي من أفراد عائلتك ولا تدع الطاقة السلبية للآخرين تصل إليك ؛ بدلاً من ذلك ركز على نفسك وعلى ما يجب أن تقوله و حافظ على رباطة جأشك وصبرك أثناء مواجهة تحديات اليوم في المنزل. 

وبعض أصحاب برج الأسد يبدأون في الاستعداد لحفل الزفاف الآن وقد يتحسن جسمك ومستوى لياقتك بشكل كبير ومن المحتمل أن يتم قبول طلاب برج الأسد  الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات بالخارج في الجامعة التي يختارونها. قد يكون الانتقال إلى مكان جديد بمثابة ضربة حظ بالنسبة لك.

توقعات برج الأسد عاطفيا 

قد يكون أحد أفراد الأسرة ناقدًا أوقاسيًا وعلى الرغم من أنه قد يهز ثقتك بنفسك ، إلا أنه يجب عليك الاستمرار وحافظ على خط اتصال مفتوح لتقوية روابطك ومن الممكن أن يتم حل الخلاف في تجمع عائلي.

توقعات برج الأسد مهنيا 

من المرجح أن يترك المتخصصون في برج الأسد انطباعًا إيجابيًا على زملائهم في العمل ومرؤوسيهم وقد يكون أسلوب عملك وإتقان اللغة الإنجليزية مفيدًا و قد يكون العمل متطلبًا اليوم ، ولكن قد يساعدك زملاء العمل وأعضاء الفريق في إكمال المهام المعلقة.

 ويمكن لأصحاب الأعمال في برج الأسد توقع الاستفادة من السياسات الحكومية، ومع ذلك لا تتسرع في أي شيء حتى لو عرضت عليك فرصًا لكسب المال من خلال الاستثمارات وقد تؤتي جهودك ثمارها بمرور الوقت إذا كنت تأخذ الأمور بطريقة منهجية.


توقعات برج الأسد صحيا 

اليوم مثالي لعلاجات السبا لأصحاب برج الأسد لذا ابحث عن نشاط تستمتع به أو قم بزيارة حديقة ، أو اذهب للسباحة والمشاعر الإيجابية مطمئنة، وابقل على المسار الصحيح باستهلاك كمية كافية من الماء اليوم، ونظرًا لأن الإفراط في تناول الطعام وتناول الطعام بالخارج يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لذا تجنب القيام بذلك.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة 

من المرجح أن تكون سعيدا بوجود حبيبتك بجوارك يا برج الأسد، لذا إذا كنت تريد أن تشعر بأنك أقرب إلى شريكك ، فحاول أن تكون أكثر صدقًا بشأن ما تشعر به و يمكن أن تحدث لقاء محظوظ على تطبيق المواعدة لعزاب من مواليد برج الأد.

 

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