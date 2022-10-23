رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: مصر مثيرة للاهتمام وجاذبة للاستثمارات الأوروبية .. فيديو

قال السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إنه كان في مصر منذ زمن ورحل ثم آتي مرة أخري منذ عامين ولاحظ أن هناك تطورات جديدة وعظيمة في كافة المجالات ووتيرة التنمية متسارعة بشكلا كبير في كافة القطاعات.

واضاف "برجر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أنه تم التعاون مع مصر في إنشاء مدينة العلمين الجديدة عن طريق إزالة الألغام التي كانت توجد علي تلك الأرض وكانت هذه خطوة هامة لتنمية هذه المنطقة.

وتابع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي أن التطورات التي حدثت في جميع القطاعات جعلت مصر مثيرة للاهتمام وجاذبة للاستثمارات الأوروبية.