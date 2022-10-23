و الله عيب عليكم .. خالد الغندور يفتح النار على لجنة الحكام بسبب نجم الاهلى | تفاصيل

علق الاعلامى خالد الغندور ، على عقوبة لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر بعد طرده فى مباراة الإسماعيلي .

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك “ ضرب بدون كرة ٣ مباريات اقل حاجة دي اللائحة و لكن اولي المجاملات و مخالفة لائحة المسابقات مباراتين فقط لـ طاهر محمد طاهر و ما زالت المجاملات الصارخة مستمرة و الله عيب عليكم تبقوا العدل علي الجميع كبير وصغير ” .

وحصل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي على البطاقة حمراء بعد ضرب متعمد للاعب فريق الإسماعيلي محمد هاشم ،في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي ببطولة الدوري المصري .

وكشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن عقوبة لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر بعد طرده فى مباراة الإسماعيلي التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال عامر العمايرة عبر تغريدة فى موقع التواصل الاجتماعي تويتر :

طاهر محمد هيغيب عن الأهلي مباراتين للطرد للخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب وغرامة مالية 10 آلاف جنيه وسيتم الإيقاف مباراتى أسوان والداخلية.



