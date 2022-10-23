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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متفق عليها من الآن .. الاهلى يستعد لـ صفقات يناير | شاهد

صدى البلد

اكد فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق  ، ان النادى الاهلى سوف يتعاقد مع صفقات قوية فى يناير و لن  يتنازل عن اي بطولة هذا الموسم . 

 

وكتب فرج عامر عبرصفحتة بـ فيسبوك “ الاهلي حيعمل صفقات جامدة في يناير وارجح ان يكون متفق عليها من الآن، ويعلن في آخر لحظة ، الاهلي لن يتنازل عن اي بطولة هذا الموسم مهما كان الثمن ”. 

 

يذكر ان كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق ، عن رفض النادى الاهلى ارتداء نادي الزمالك الزي الأزرق بالكامل خلال مباراة السوبر ،  في خطاب ارسلة لاتحاد كرة القدم  .

 

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصى بموقع فيسبوك “ الاهلي يعلن رفضه ارتداء نادي الزمالك الزي الأزرق بالكامل خلال مباراة السوبر، في خطاب ارسلة لاتحاد كرة القدم ”.

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