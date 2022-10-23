متفق عليها من الآن .. الاهلى يستعد لـ صفقات يناير | شاهد

اكد فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق ، ان النادى الاهلى سوف يتعاقد مع صفقات قوية فى يناير و لن يتنازل عن اي بطولة هذا الموسم .

وكتب فرج عامر عبرصفحتة بـ فيسبوك “ الاهلي حيعمل صفقات جامدة في يناير وارجح ان يكون متفق عليها من الآن، ويعلن في آخر لحظة ، الاهلي لن يتنازل عن اي بطولة هذا الموسم مهما كان الثمن ”.

يذكر ان كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق ، عن رفض النادى الاهلى ارتداء نادي الزمالك الزي الأزرق بالكامل خلال مباراة السوبر ، في خطاب ارسلة لاتحاد كرة القدم .

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصى بموقع فيسبوك “ الاهلي يعلن رفضه ارتداء نادي الزمالك الزي الأزرق بالكامل خلال مباراة السوبر، في خطاب ارسلة لاتحاد كرة القدم ”.