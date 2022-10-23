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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مريض كبد يستغيث بالمسئولين لعلاجه على نفقة الدولة

صدى البلد

أرسل القارئ محمد يحيى يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاجه علي نفقة الدولة.

وقال في استغاثته انا محمد يحيى 23عام مريض كبد واحتاج الي زراعة كبد ولا أستطيع العلاج علي نفقتي الخاصة وأحتاج إلى العلاج على نفقة الدولة.

وطالب المسؤولين بسرعة علاجه علي نفقة الدولة قبل تدهور حالته أكثر من ذلك للتواصل مع مقدم الشكوي علي رقم 01069231558.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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