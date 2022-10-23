تنطلق اليوم الأحد 23-10-2022 منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يلعب سيراميكا كليوباترا متصدر الترتيب امام منافسه الزمالك بينما يلعب النادي الأهلي أمام أسوان .

ويسعي نادي سيراميكا كليوباترا مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز في المباراة الافتتاحية امام فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد وهي الأكبر في الجولة الاولي ليتصدر بها جدول ترتيب الدوري الممتاز .

علي جانب اخر بدأ نادي الزمالك مهمة الحفاظ علي درع بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز في الجولة الاولي علي منافسه سموحة بنتيجة هدفين دون رد في حين يحاول الأهلي العودة لمنصات التتويج الموسم الحالي بمهمة امام اسوان .



وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز عبر قناة اون تايم سبورت بشكل حصري .

مواعيد مباريات اليوم 23-10 -2022 في الدوري المصري



بيراميدز - المصري البورسعيدي - 3 مساء

سيراميكا كليوباترا - الزمالك - 5 مساء

الأهلي - أسوان - 7 مساء