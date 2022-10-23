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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلي بالك من الأكل.. علامات تدل على فساد الأطعمة تسبب التسمم الغذائي

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن فساد الأطعمة والتسمم الغذائي

وقالت سماح في منشورها "خلي بالك من الاكل بتاعك لو ظهر أي علامه فساد اوعي تاكلي عشان التسمم الغذائي. 

 سبع علامات تدل على فساد الأطعمة

في البيت أو المحال التجارية أو المطاعم إن حدث وأهمل المسئول عن الغذاء شراءه طازجًا أو الاهتمام بتخزينه.

وفساد الغذاء يمر بعدة مراحل يكون أولها غير ملحوظًا ثم تظهر بعض الطعم اللاذع مع بعض الرائحة، ثم تقوى حتى تصل لمرحلة العفونة أو الحموضة وقد يظهر علامات للعين مثل عفن الخبز ولون اللحم وغيرها. وفي العموم، لا تحوم الحشرات على الطعام الطازج وهذه من الملحوظات المهمة، لذلك فإن فساد الطعام يعني تغير في شكله أو لونه أو قوامه أو نكهته أو طعمه أو رائحته.

ومن المعروف أن الأطعمة الطرية هي الأسرع فسادًا فالخوخ والعنب والبطيخ بعد تقطيعه أسرع فسادًا من التفاح مثلًا، وكذلك هناك بعض وسائل الحفظ مثل التدخين والتمليح، فالسمك العادي يفسد أسرع من المملح مثلًا واللحم الطازج يفسد أسرع من البسطرمة واللحم المدخن.

وتفسد بعض الأشياء أسرع من غيرها فالحليب يفسد أسرع من الجبن مثلًا والجبن الأبيض والبيض يفسد أسرع من الجبن الرومي بسبب طرق الحفظ والصناعة والملوحة وغير ذلك.

ولفساد الأطعمة المختلفة عدة أسباب منها عدم حفظها بطريقة صحيحة، ونمو الميكروبات والبكتيريا المسببة للفساد، وانخفاض درجة الحرارة، لذلك يزيد فساد الطعام في الصيف، ويعتبر التبريد والثلاجة من أساليب حفظ الطعام.

1-بالنسبة للخبز أن تتغير رائحته أو لونه أو يصبح طعمه غير مستساغ

2-السمك الفاسد له رائحة كريهة وقوية وتكون عيون السمك ذابلة جدًا والخياشيم ليست حمراء طازجة وقد يصبح لون السمكة نفسه غريبًا أقرب للاصفرار أو الاخضرار . ولا يجب الاحتفاظ بالسمك في الثلاجة لأكثر من يوم ولا في الفريزر لأكثر من 4 أشهر.

3-البيض الفاسد يظهر إن وضعتيه في إناء به ماء فستجدين أنه يطفو. او لما تكسريه تلاقي ريحة نتنه والبياض ممزوج بالصغار

4- أما اللحم الفاسد فأكثر شيء ملاحظ أنه يفقد لونه الوردي ويصبح إما أحمر زاهٍ أو قد يصبح رماديًا وهذه الحالة المتقدمة جدًا وملمسه أيضًا يصبح شديد اللزوجة. او صابوني وله ريحة زفرة

5-أما الدجاج الفاسد فتصبح رائحته نفاذة أشبه بالأمونيا ويصبح ملمسه مخاطيًا. والدجاج لا يجب وضعه في الثلاجة لأكثر من 48 ساعة ولا في الفريزر لأكثر من ستة أشهر وكذلك اللحم. وان كان الاستهلاك خلال ٣ شهور هو الأفضل.

6-بالنسبة للخضار أو الفواكه فيجب ألا تبقى في الثلاجة لأكثر من 3 أيام، ولا يجب تركها خارج الثلاجة خاصة في الصيف، ويظهر فسادها من الرائحة والقوام. ولازم كل نوع في درج لأنه بيفسد بعضه

7-بالنسبة للنشويات مثل المكرونة أو الأرز، فتصبح لزجة بها بعض المخاط البسيط، وإن تركت أكثر يظهر جدًا مع رائحة حموضة نفاذة.

خلي بالك ...الطازج افضل ...وسحب المخزن علي طول قبل فساده افضل
 

فساد الأطعمة والتسمم الغذائي فساد الأطعمة التسمم الغذائي سبع علامات تدل على فساد الاطعمة الأطعمه

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