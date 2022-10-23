رئيس الوزراء: مصر زادت 60 مليون نسمة خلال 35 سنة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن مصر عانت فى الفترة من 1978 - 1981 ازدحاما وتكدسا للحصول على أنابيب البوتاجاز ، الخبز، بالإضافة لوجود أزمات فى الصرف الصحى والذى دعا بدوره الرئيس الراحل مبارك لإطلاق مؤتمر اقتصادى بمشاركة 40 خبيرا اقتصاديا، وكان الخبراء يضعون روشتة للنهوض بالاقتصاد المصرى .

وأضاف " مدبولى " خلال كلمته بفعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن 10 أزمات واجهت الاقتصاد المصرى وقتها فى عام 1981 منها الانفجار السكانى التى كانت تبتلع الموارد وكان عدد السكان وقتها 44 مليون نسمة وحاليا عدد السكان زاد بمعدل 60 مليون نسمة .

وتنطلق اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة .