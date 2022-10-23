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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يوضح طرقا سريعة لـ علاج قرحة القدم السكري

صدى البلد

تعتبر خطوة ضبط نسبة السكر في الدم من أهم الخطوات والطرق العلاجية العاجلة للسيطرة على إصابة تقرحات القدم السكري، حيث يعتمد الأطباء على الأدوية المختلفة التي تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم، وجعله في الحد الطبيعي، وهذا يؤدي حتمًا إلى بداية علاج القرحة من خلال تعزيز شفائها والتقليل من حدوث مضاعفات. 

 


وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، تعد اضطرابات الدورة الدموية إحدى العوامل التي تعمل على الإصابة بالقدم السكري، حيث لا يصل الدم بالشكل الطبيعي والصحيح إلى القدم، لذلك يعتمد الأطباء على الأدوية التي تُحسن الدورة الدموية وتضبط ضغط الدم 


وطالب الدكتور وليد الدالى بتخفيف الضغط والتحميل عن المنطقة المُصابة خاصةً في حالات القرح المتواجدة في أسفل القدم، وذلك من خلال ارتداء أحذية خاصة داعمة أو مصبوبات متخصصة أو استخدام كرسي متحرك أو عكازات، حيث تعمل هذه الأجهزة على تقليل الضغط والتهيج في منطقة القرحة وتساعد على تسريع عملية الشفاء.

 


وأوضح الدكتور وليد الدالى، في حال عدم وجود تحسن في حالة القدم، لابد من التدخل الجراحي من خلال معالجة وتجميل تشوه القدم الناتج عن القرح، وأيضًا علاج القدم السكري من خلال عملية إزالة الأنسجة الملتهبة المسببة للتقرحات وقد يشتمل التدخل الجراحي على ترقيع الجلد لخلق بيئة للجرح ملائمة للالتئام.


وتابع الدكتور وليد الدالى ، أن هناك العديد من العوامل التي تساعد على زيادة فرص الشفاء من قرحة القدم السكري، وهذه العوامل مثل الاهتمام بالنظافة الشخصية للقدم خاصةً تقليم الأظافر، وتجنب شرب الكحوليات أو التدخين، واستخدام الأحذية الطبية عالية الجودة.


وأشار الدكتور وليد الدالى ، يجب تجنب الإصابة بالسمنة المفرطة وزيادة الوزن والتي تعتبر إحدى العوامل الخطيرة التي يتفاقم معها وضع قرحة القدم السكري؛ لذلك على المريض أن يتناول الطعام الصحي الخالي من الدهون الثلاثية التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الضارة في الدم.

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