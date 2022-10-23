لِلَم الشمل.. 3 أبناء سوريين يقيمون دعوى للحصول علي الجنسية المصرية لمرافقة والدتهم

أقام 3 أبناء سوريي الجنسية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالبين فيها بمنحهم الجنسية المصرية ، وتمكينهم من الإقامة بمصر ، في محاولة لم الشمل مع الأم المصرية والتي تزوجت من والدهم السوري .

وطالب الأبناء الثلاثة ، في دعواهم الماثلة والتي حملت رقم ٥٩٨٥٠ لسنة ٧٦ ق ، بإلغاء القرار السلبي الصادر من الجهة الإدارية الممتنع عن منحهم الجنسية المصرية، والتي تمكنهم من الإقامة في مصر مع والداتهم مصرية الجنسية والتي تعيش في إحدي قري محافظات مصر .

بداية الواقعة بزواج السيدة والدة الثلاثة أشقاء من والدهم سوري الجنسية ، وبعد إنجاب الثلاث أبناء حصلوا علي الجنسية السورية بطبيعة الحال نسبة إلي الأب ، وبعد أعوام طويلة ، ولتفريق شمل الأسرة حيث تعيش الأم بقرية مصرية ، بعيداً عن أولادها الثلاث ، لجأوا للقضاء ، لتمكينهم من الإقامة مع والداتهم، لا سيما أن أحد هؤلاء الأبناء لا يزال في مراحل التعليم الأساسية، مما يحتاج الإقامة مع والدته حتي ترعاه ويتم لم شمل الأسرة من جديد ، طامعين في صدور حكم قضائي لصالحهم يمكنهم من الحصول علي الجنسية المصرية للإقامة مع والداتهم .