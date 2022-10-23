عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لِلَم الشمل.. 3 أبناء سوريين يقيمون دعوى للحصول علي الجنسية المصرية لمرافقة والدتهم

صدى البلد

أقام 3 أبناء سوريي الجنسية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالبين فيها بمنحهم الجنسية المصرية ، وتمكينهم من الإقامة بمصر ، في محاولة لم الشمل مع الأم المصرية والتي تزوجت من والدهم السوري .

وطالب الأبناء الثلاثة ، في دعواهم الماثلة والتي حملت رقم ٥٩٨٥٠ لسنة ٧٦ ق ، بإلغاء القرار السلبي الصادر من الجهة الإدارية الممتنع عن منحهم الجنسية المصرية، والتي تمكنهم من الإقامة في مصر مع والداتهم مصرية الجنسية والتي تعيش في إحدي قري محافظات مصر .

بداية الواقعة بزواج السيدة والدة الثلاثة أشقاء من والدهم سوري الجنسية ، وبعد إنجاب الثلاث أبناء حصلوا علي الجنسية السورية بطبيعة الحال نسبة إلي الأب ، وبعد أعوام طويلة ، ولتفريق شمل الأسرة حيث تعيش الأم بقرية مصرية ، بعيداً عن أولادها الثلاث ، لجأوا للقضاء ، لتمكينهم من الإقامة مع والداتهم، لا سيما أن أحد هؤلاء الأبناء لا يزال في مراحل التعليم الأساسية، مما يحتاج الإقامة مع والدته حتي ترعاه ويتم لم شمل الأسرة من جديد ، طامعين في صدور حكم قضائي لصالحهم يمكنهم من الحصول علي الجنسية المصرية للإقامة مع والداتهم . 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مباراة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

حلمي بكر كشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

تجردت من آدميتها.. أستاذة جامعية تجبر طفلها على فعلة شنيعة| القصة الكاملة

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

ترشيحاتنا

الكشف عن معلومات جديدة حول القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن الوضع الاقتصادي المصري

لـ تحسين الاستثمار.. مدبولي: مدة استخراج التراخيص أصبحت 20 يوما بدلا من 173

يضم أنواعا فاخرة.. مزاد جديد لسيارات جمارك مطار القاهرة.. تفاصيل

رئيس الوزراء: إنشاء 17 مجمعا يضم 5 آلاف مصنع بتكلفة 10.2 مليار جنيه

بتهمة الخيانة.. أوكرانيا تعتقل رئيس أكبر شركة لإنتاج المحركات والصواريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ بطريقة موتك من خلال مشيتك.. علماء يطلقون دراسة صادمة

حكاية أجمل صورة في مصر.. ماذا حدث في قرية غمازة بالجيزة؟

مشهد مهيب.. القصة الكاملة لتكريم 500 من حفظة القرآن الكريم بالجيزة

فيل يحاول ركوب ميكروباص سياحي هندي..فيديو

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ