الكشف عن المنشطات لدى 30% من المشاركين في بطولة أفريقيا لرفع الاثقال البارالمبي

أعلن الدكتور سامح سالم رئيس اللجنة الطبية والتصنيف باللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الاثقال البارالمبي التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 حتى 30 أكتوبر الجاري، بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، عن استعدادات اللجنة الطبية للبطولة.

وقال سالم: "اللجنة الطبية بدأت عملها بالفعل، فتم عمل مسحات لكل الوفود التي وصلت حتى الآن، كما تم عمل تحليل "رابيد تيست" للبعض للتأكد من سلامة كل المشاركين وحتى الآن لم تظهر أي حالة ايجابية لفيروس كورونا بين الوفود التي حضرت، ويستمر العمل مع الوفود التي تصل تباعا، وقمنا بالاطلاع على كود الاتحاد الافريقي الخاص بالاجراءات الاحترازية ونطبقه بالكامل خلال مجريات البطولة، وفي حال ظهور أي حالة سيتم عزلها تماما عن الجميع في غرفة منفصلة"

وتابع سالم: "تم الاتفاق مع مستشفيين أحدهما مجاورة الصالة والأخرى على مقربة أيضا ، وذلك تحسبا لأي حالات طارئة ، كما تمت مخاطبة الإسعاف لتوفير سيارات مجهزة داخل الصالة ، وهناك إجتماع معهم اليوم لتحديد عدد السيارات التي ستتواجد بالصالة وتجهيزاتها".

وأكد سالم أن اللجنة الطبية بكامل جاهزيتها استعدادا لانطلاق المنافسات، وأنه تم إعداد غرفة خاصة وداخل صالة الدكتور حسن مصطفى للتعامل مع إصابات الملاعب بشكل سريع والغرفة مجهزة بشكل كامل للتعامل الفوري مع أي إصابة.

وعن تحاليل مكافحة المنشطات أكد رئيس اللجنة الطبية أنه تم التنسيق مع الدكتورة هانم الأمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وتم إعداد غرفة خاصة داخل الصالة لإجراء الكشف عن المنشطات، والذي سيتم لـحوالي 30% من المشاركين "ثلث اللاعبين المشاركين في البطولة".

وأخيرا أكد الدكتور سامح سالم أن هناك متابعة دائمة لعمل اللجنة وان المجموعة المتواجدة معه من أنشط الأطباء والاخصائيين وأنه ونائبه في رئاسة اللجنة الطبية بالبطولة الدكتور حسن كمال "رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأوليمبية" يقومان بعمل مرور دائم للتأكد من أن كل شيء على أكمل وجه ويليق بإسم مصر وتاريخها وتخصصها في تنظيم البطولات الكبرى على أعلى مستوى.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة 164 لاعبا ولاعبة يمثلون 23 دولة من مختلف دول العالم بالإضافة الي 78 مدربا وإداري.

وتشارك مصر بعدد 44 لاعبا ولاعبة في 10 اوزان مختلفة للرجال و10 للسيدات.

وتسعي اللجنة لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في هذه البطولة لدورة باريس البارالمبية 2024، واعتماد نواة المنتخب القومي لدورة لوس أنجلوس 2028.

وهذه البطولة تأتي في إطار تنظيم اللجنة للبطولات الدولية بعد توقف دام 12 عاما.