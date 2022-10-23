زراعة الشرقية تُنظم ندوة إرشادية عن محصول القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لإستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزاره الزراعة إلى قيام إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم ندوة ارشادية موسعة عن زراعة محصول القمح لمزارعي مركز فاقوس وكفر الأشقم وقصاصين الشرق في حضور الدكتور عبد الله سويلم رئيس الحملة القومية للقمح بالشرقية والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الارشاد الزراعي بمديرية الزراعة، والمهندس السيد عبد الرحمن مدير الإدارة الزراية بفاقوس والمهندس وليد الشوادفى أخصائي القمح بالمحافظة وعدد من مزارعي القمح

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الهدف من تنفيذ الندوة هو توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل من خلال الزراعة علي مصاطب لما لها من أهمية في زيادة الإنتاجية والتي تتراوح بين 2 :3 أردب / افدان وكذلك التعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها وأهمية الاعتدال في الري ووضع السماد الأزوتى قبل الري مباشره، مشيرا إلي أن القمح يعتبر أهم محاصيل الحبوب الغذائية الاستراتيجية التى يعتمد عليه الشعب المصري في غذائه.

وأشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.